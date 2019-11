7 cas de coqueluche dans le Nord-Est ontarien

Le Service de santé du Timiskaming enquête sur sept cas de coqueluche, une maladie contagieuse. Dans un communiqué publié lundi, le service précise que les élèves de trois écoles de New Liskeard risquent d’avoir été exposés à la maladie.

École catholique Sainte-Croix

École catholique St-Michel

École secondaire catholique Sainte-Marie

Des infirmières en santé publique contactent les familles des élèves qui auraient pu être exposés.

Au départ, les symptômes de la coqueluche ressemblent à ceux du rhume : des éternuements, de l’écoulement nasal, une fièvre légère et parfois de la toux. Toutefois, en deux semaines, la toux s’aggrave, peut produire un son très particulier et s’accompagne parfois de difficultés respiratoires et de vomissements.

Les bébés de moins d’un an sont ceux qui risquent le plus d’avoir de graves symptômes.

Les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est fragilisé devraient contacter leur médecin ou leur infirmière pour s’assurer qu’elles sont immunisées.

Le Service de santé du Timiskaming demande aux gens qui présenteront des symptômes de la coqueluche au cours des trois prochaines semaines de le contacter.