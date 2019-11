Robert Aubin passe le flambeau à Louise Charbonneau dans la circonscription de Trois-Rivière

La passation des dossiers se faisait attendre entre M. Aubin et Mme Charbonneau. Elle avait déclaré avoir été trop occupée pour le rencontrer avant ce lundi. La députée élue a précisé que certains de ses collègues n’ont pas encore fait la passation des pouvoirs.

On a voulu marquer un nouveau départ pour Trois-Rivières , a déclaré la bloquiste Louise Charbonneau pour justifier le changement de bureau.

Ses locaux seront situés au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI), tout près du terminus d’autobus, à quelques rues de l’ancien bureau de Robert Aubin. Tout le mobilier de l’ex-député sera déménagé à cet endroit.

Elle affirme que son bureau sera plus facile d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Le stationnement intérieur sera gratuit pour ceux qui iront visiter leur députée.

Transferts des dossiers

Lors de leur rencontre, Robert Aubin et Louise Charbonneau ont parlé des dossiers qui touchent la circonscription, comme l’immigration, l’assurance-emploi et les aînés.

M. Aubin nous a assuré de sa collaboration dans le futur , a affirmé Louise Charbonneau.

La députée élue affirme qu’elle s’est déjà mise au travail pour aider ses concitoyens.

Les gens nous avaient déjà interpellés, alors, on avait déjà commencé dans ce sens-là. Et pendant la campagne électorale, tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour, [...] on les connaissait déjà, dit-elle. Alors, on est déjà à pied d'oeuvre là-dedans.

Louise Charbonneau a déclaré avoir déjà commencé à traiter des dossiers sur l’assurance-emploi.

L’ancien député du Nouveau parti démocratique (NPD) déplore le fait qu’il n’ait pas pu transférer les dossiers qui traitent des situations particulières des citoyens. C'est strictement défendu , rappelle-t-il, en ajoutant que son parti a tenté de changer cette règle.

On avait même déposé un projet de loi néo-démocrate qui demandait, moyennant l'ajout d'une procuration au dossier citoyen, qu'on puisse le transmettre au député ou à la députée nouvellement élue, explique Robert Aubin. Le projet de loi n'est jamais passé, parce que libéraux et conservateurs se sont ligués pour dire : "non merci".

Robert Aubin n’a toujours pas de plan pour son avenir professionnel.