Les Canadiens dépenseront environ 792 $ pour la période des Fêtes, selon un sondage

Visiblement, c’est le même scénario que l’année passée qui se répétera, étant donné que les Québécois avaient aussi dépensé moins que l’ensemble des Canadiens en 2018.

Selon Marc Fortin, président du CCCD Québec, la différence […] peut s’expliquer par la différence entre le revenu moyen par habitant des Québécois et leur niveau de taxation face au reste du Canada .

Le revenu par habitant avant taxes et impôts des Québécois est de 18 % moins élevé que la moyenne canadienne, soit 42 436 $ pour le Canada et 34 810 $ pour le Québec , précise-t-il.

Par ailleurs, les Québécois se distinguent de leurs concitoyens canadiens dans la nature de leurs dépenses pendant cette période. Il ressort de ce sondage que les Québécois privilégient les dépenses d’alcool et de nourriture, soit 15 % de plus qu'ailleurs au Canada. Ils dépensent également 17 % plus que les autres Canadiens pour les livres et la musique.

Le sondage révèle qu’en moyenne 77 % des dépenses seront consacrés à des cadeaux pour les autres. Sur cet aspect, les résidents des Maritimes consacreront 82 % de leur budget, alors que les Québécois y consacrent 73 %.

Selon le sondage, 65 % des Canadiens prévoient un budget strict pour les dépenses. Les consommateurs canadiens entendent profiter des aubaines du Vendredi fou à 43 % et de ceux du Cyber lundi à 32 %.

La plus grande part du budget sera dépensée dans les magasins, soit 72 %, alors que 20 % du budget sera dépensé en ligne et 8 % sur appareil mobile.

Le sondage de dix minutes a été réalisé en ligne sur un échantillon de 2507 participants. Il a été effectué du 7 au 21 octobre 2019. La marge d’erreur de plus ou moins 2 %, 19 fois sur 20.