Site de la ferme Chapais : le Fédéral ne sacre pas Lévis vainqueur

Lors de la campagne électorale fédérale, le maire de Lévis avait demandé aux candidats de s’engager à céder les terrains, d’une superficie comparable à la moitié des plaines d’Abraham, à la Ville pour la somme symbolique d’un dollar.

Nous on veut développer une ferme sur une base coopérative avec un jardin communautaire , a expliqué Gilles Lehouillier lundi en marge du conseil municipal.

Or, la Société immobilière du Canada (SIC) a reçu comme mandat de consulter les citoyens pour connaître leurs attentes quant à la vocation du site. Des recommandations seront ensuite faites au propriétaire, Agriculture et Agroalimentaire Canada.

La population est d'ailleurs invitée à se prononcer sur la vocation du site mercredi au Complexe des deux places Honco.

Nous avons eu plusieurs rencontres avec les représentants de la Ville. Ils connaissent notre mandat et sont au courant de notre démarche de participation publique. La Ville de Lévis est un acteur clé avec qui nous entendons collaborer , a expliqué un porte-parole de la SIC, Marcelo Gomez-Wiuckstern.

La ferme Chapais est située au nord de la raffinerie Valéro, enclavée entre le boulevard Guillaume-Couture et la falaise donnant sur la rue Saint-Laurent.

Entre 1914 et 1982, le site a été utilisé comme station de quarantaine animale, puis est devenu une ferme expérimentale jusqu’à la fermeture des lieux en 2014.

Si le gouvernement fédéral avait voulu à l'époque vendre le terrain à des promoteurs immobiliers, le maire n’est pas inquiet que cela se reproduise.

Ils sont soumis à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ils ne sont pas dans un cas, comme les activités portuaires, où ils sont soumis à aucune réglementation. En plus, c'est zoné public pour le moment , rassure Gilles Lehouillier.

Le maire ne veut pas s’alarmer à cette étape du processus. Il faut que ces étapes-là soient franchies, selon lui. Il faut que la SIC aille voir la température de l'eau.

Nous, on n'est pas consulté. On va voir ce qui va en sortir et après on avisera ce qu'on fera.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis