Le Mont-Édouard populaire pour les entraînements de ski

Près de 80 skieurs de la Burke Mountain Academy du Vermont sont venus s'entraîner au Mont-Édouard. Raphael Lessard fait partie du nombre.

C'est super avantageux parce qu'on a plus de temps en ski avant nos premières courses. Ça permet de ne pas avoir à se déplacer plus loin comme au Colorado ou en Europe , dit le skieur de 18 ans.

Logistiquement, c'est beaucoup mieux pour nous de se présenter ici avec nos athlètes. On prend nos véhicules et on conduit six, sept heures , ajoute l’entraîneur-chef de l’équipe de la Fédération internationale de ski de la Burke Mountain Academy, Jean-Pierre Daigneault.

La coordonnatrice marketing du Mont-Édouard, Marie-Êve Carrier, se réjouit de cet engouement.

Il y a l’équipe masculine et féminine de Ski Québec Alpin, une équipe de l'Ontario, on a la Burke Academy, une équipe qui vient de France et une équipe du Québec de ski de bosses , énumère-t-elle.

Des investissements importants

Le centre de ski mise de plus en plus sur ces équipes pour allonger sa saison. Plus 1,7 million de dollars ont d’ailleurs été investis depuis deux ans pour mieux les accueillir.

On a investi dans un nouveau système d'enneigement pour deux de nos pistes homologuées Fédération internationale de ski. Ça permet d’étirer la saison à son maximum , ajoute Marie-Êve Carrier.

De plus, ces équipes comblent un creux touristique à L'Anse-Saint-Jean.

Pour les entreprises d'ici, pour les commerces, c'est vraiment un apport important , affirme le maire de L'Anse-Saint-Jean, Lucien Martel.

Après les championnats canadiens de ski l'an dernier, le Mont-Édouard va recevoir les championnats nord-américains masculins de ski en février. Plus de 120 athlètes du Canada et des États-Unis participeront à cette compétition.

D’après le reportage de Claude Bouchard