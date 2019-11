Une galerie de photos pour honorer les anciens combattants à Tignish

Cette année, la communauté de Tignish a voulu sortir des sentiers battus et célébrer au-delà de la cérémonie annuelle habituelle en affichant des photos de ses anciens combattants dans les rues. Une exposition qui a suscité beaucoup de commentaires positifs et qui a permis de retrouver d'autres vétérans dans la communauté.

Lundi, ils ont été des centaines de résidents à rendre hommage aux anciens combattants, lors d’un rassemblement dans l’église de Tignish. Cet événement, qui a affiché complet, démontre la reconnaissance des insulaires à l’endroit de l’armée canadienne. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Des souvenirs de famille

L’installation de photos d’anciens combattants est une première à Tignish, qui a nécessité près d'un an de recherche pour collecter photos et renseignements auprès des familles.

Une exposition qui a suscité beaucoup de commentaires positifs et qui a permis de retrouver d'autres vétérans dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Cette initiative a particulièrement touché Louis Richard.

C'est moi pour le respect de ceux qui ont été à la guerre, cela me touche, j'ai été dans les airs cadets pour cinq ans moi j'aime cela, cela me touche , indique M. Richard.

Josée Monette se dit elle aussi émue par le projet. On fait notre service pour notre pays et c'est bien d'être reconnue et c'est spécial si tu as une bannière comme cela exposée , souligne-t-elle.

À Tignish, on a installé des photos des anciens combattants dans les rues. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le projet, salué par la communauté, a aussi permis de retrouver d'autres anciens combattants dans la communauté, qui étaient jusqu’alors inconnus des gens du coin.

Nous avons installé 75 bannières et nous avons reçu au moins 30 ou 40 appels supplémentaires seulement dans les dernières 48 heures , indique Floyd Gaudet, membre de la Légion de Tignish.

La Légion prévoit la réinstallation des bannières chaque année, du début de la campagne du coquelicot jusqu'à la mi-novembre, afin de rendre hommage aux disparus ainsi qu'aux anciens combattants de la région.

Avec les renseignements de Julien Lecacheur