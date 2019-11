Précipitations de neige : Shawinigan et Trois-Rivières demandent votre collaboration

Sur sa page Facebook, la Ville écrit : Déneigeurs en action ce soir:nous sollicitons votre enthousiasme et votre collaboration , dans un statut au ton humoristique.

Shawinigan souhaite aussi que les opérations déneigement se déroulent le plus efficacement possible et demande, pour ce faire, la collaboration des citoyens.

Bien que l’interdiction de stationner la nuit ne débute que le 15 novembre , elle demande aux automobilistes qui prévoient se stationner dans la rue dans la nuit de lundi à mardi de se mettre sur le côté des numéros civiques pairs.

Par ce simple geste, vous allez faciliter grandement le travail des équipes des travaux publics , indique la Ville de Shawinigan par voie de communiqué.

Jusqu'à 20 centimètres de neige sont attendus dans les prochaines heures en Mauricie et au Centre-du-Québec.

À Trois-Rivières comme à Shawinigan, le règlement portant sur le stationnement de nuit en hiver dans les rues entre en vigueur le 15 novembre.