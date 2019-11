Après l’incendie, une équipe de traumatologie dépêchée à Plumas

Une équipe de traumatologie sera dépêchée mardi dans une école rurale du Manitoba pour aider les élèves à se remettre d’un incendie qui a tué deux adultes et une fillette de 2 ans.

Elle sera composée de psychologues, de travailleurs sociaux et d’enseignants suppléants qui apporteront leur aide au sein de l’École élémentaire Plumas ébranlée par le feu de vendredi.

« Il s'agit certainement d'une tragédie dont l'ampleur n'a pas frappé autant la communauté depuis longtemps », explique Donna Miller Fry, la directrice de la Division scolaire de Pine Creek.

L’incendie s’est déclaré en après-midi dans une maison modulaire située entre Riding Mountain et le lac Manitoba. Parmi les trois victimes figuraient également un homme de 36 ans et une femme de 28 ans, mais quatre enfants qui habitaient la maison ont été retrouvés sains et saufs dans un autre lieu.

Partager le deuil

D’après Mme Fry, les enseignants n’ont pas été formés pour répondre à un tel drame : « On a donc besoin de se réunir pendant un certain temps et de partager notre deuil ».

Par ailleurs, la division scolaire a demandé aux parents de parler de l’incendie avec leurs enfants pendant le week-end, un sujet que les enseignants aborderont aussi pendant les classes mardi.

Le Bureau du commissaire aux incendies n’a pas donné d’information supplémentaire lundi, mais dit qu’une enquête est en cours et que les autorités attendent les résultats des autopsies.