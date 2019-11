La Ville de Montréal prête à affronter la neige

Avec une vingtaine de centimètres de neige attendus dans la région de Montréal mardi matin, c’est la première fois en 36 ans que la Ville de Montréal doit lancer une opération de déneigement aussi tôt en saison.

La dernière opération aussi hâtive remonte au 19 novembre 1983, quand il était tombé plus de 69 centimètres de neige sur la métropole au cours du mois de novembre.

Déterminée à ne pas se laisser prendre par surprise, l’administration Plante n'a pas lésiné sur les moyens pour affronter cette première chute de neige importante de l’année.

Selon les dernières prévisions d’Environnement Canada, on est rendu entre 12 et 17 centimètres de neige sur le territoire de Montréal , a indiqué, lundi, Jean-François Parentaux, responsable des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Dès qu’on a des confirmations sur le terrain, on part avec les règles établies. À 2,5 centimètres on sort les opérations de déblaiement et un chargement est en général décrété entre 10 et 15 centimètres.

Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens au comité exécutif de la Ville de Montréal