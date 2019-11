L'Estrie se prépare à affronter sa première tempête hivernale

Différentes commissions scolaires de l'Estrie gardaient à l'œil dès lundi après-midi la tempête hivernale qui s'abattra sur le Québec d’ici mercredi et qui laissera dans son sillage de 15 à 20 centimètres de neige en Estrie, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, la Commission scolaire Eastern Townships et la Commission scolaire des Hauts-Cantons rappellent que la suspension ou non des cours et du transport scolaire sera annoncée au plus tard à 6 h 30 mardi matin.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) rappelle d'ailleurs aux automobilistes de se renseigner sur les conditions de la chaussée, de déneiger complètement leur véhicule et de circuler de manière sécuritaire lors d'une tempête hivernale.

La date limite pour la pose des pneus d’hiver est fixée au 1er décembre. Toutefois, il appartient aux propriétaires de véhicules de procéder à l’installation de leurs pneus d’hiver au moment approprié , peut-on lire dans un communiqué de la MTQ diffusé en après-midi.

Les citoyens de Sherbrooke invités à ne pas se stationner dans la rue

La Ville de Sherbrooke a quant à elle invité les citoyens à ne pas se stationner dans la rue cette nuit pour ne pas nuire aux opérations de déneigement.

On n’est pas encore arrivé à la période où le stationnement sur rue est interdit. Ça débute le 15 novembre pour se terminer le 31 mars. Mais on va demander aux citoyens de ne pas se garer dans les rues cette nuit pour nous donner un coup de main pour le déneigement demain , explique Guylaine Boutin, directrice du Service de l'entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke.

Ceux qui n’ont pas à se déplacer demain et qui sont encore en pneus d’été, ça serait une bonne idée de rester à la maison. Guylaine Boutin, directrice du Service de l'entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke.

Les opérations de déneigement seront déployées afin de dégager tout d’abord les artères principales, les collectrices et les parcours des autobus de la Société de transport de Sherbrooke, peut-on lire dans un communiqué diffusé par la Ville. Les rues des quartiers résidentiels seront déneigées par la suite.

Plus d’opérateurs seront également déployés sur les routes, assure-t-on à la Ville de Sherbrooke. Vu que c'est le début de la saison, il y aura certainement des citoyens qui seront encore en pneus d’été. On tentera donc d’assurer le plus possible la sécurité sur le réseau , poursuit Guylaine Boutin.

Perturbation à prévoir : la collecte de compost qui était prévue demain mardi à Sherbrooke sera reportée à vendredi.

Budget de déneigement dépassé cette année à Sherbrooke

L’hiver dernier, long et rigoureux, a coûté cher aux Sherbrookois. Les coûts de déneigement de la saison 2018-2019 se sont élevés à 14,4 millions de dollars, soit environ 4 millions de plus que prévu.

La ville a connu 102 journées de neige, avec 415 centimètres de neige pendant la saison hivernale. Les opérations de déneigement ont donc coûté 40 % de plus que la somme budgétée.