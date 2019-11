Prix de poésie Radio-Canada 2019 : les coups de cœur du comité de sélection

Le choix de Miriam Cusson :

J'ai vu ma mère en rêve, de Maud Evelyne

Le choix de Serge Agnessan :

Où ma sœur se replie, de Laetitia Beaumel

Le choix de Mélanie Jannard :

JUST P(l)AIN LOVE, de Julie Bosman

Le choix de Véronique Cyr :

Le plus beau matricide de la littérature américaine, de Tania Langlais

Les membres du comité de sélection du Prix de poésie Radio-Canada 2019 :

Miriam Cusson est metteuse en scène, comédienne, autrice et conseillère dramaturgique. Photo : Radio-Canada

Originaire de Sudbury, Miriam Cusson est une artiste multifacettes. Dramaturge, comédienne et metteuse en scène, elle a fondé plusieurs compagnies de théâtre, notamment le Théâtre aux Quatre Vents. Très engagée sur la scène artistique de sa communauté, elle a particulièrement à cœur sa ville natale et le nord de l'Ontario, qui ont plusieurs fois servi de toile de fond à ses œuvres. Parmi celles-ci, on peut citer Le parcours littéraire, un spectacle ambulant qui explore 100 ans de littérature franco-sudburoise, Sudbury Blues et Nowhere du Nord. En 2017, elle a reçu le prix John Hirsch de la mise en scène décerné par le Conseil des arts de l'Ontario.

Le poète Serge Agnessan est né à Abidjan Photo : Radio-Canada / Louis-André Bertrand

Écrivain ivoirien, Serge Agnessan est né à Abidjan et vit au Canada depuis 2015. Chercheur en littérature comparée, il rédige actuellement une thèse de doctorat sur la culture visuelle apocalyptique du génocide des Tutsis du Rwanda. Il a, en tant que performeur poétique, participé au Festival international de poésie de Berlin en 2014. Il a publié récemment Carrefour-Samaké, aux éditions Poètes de brousse, à Montréal. Il fait partie des 10 jeunes auteurs à surveiller en 2019 selon Plus on est de fous, plus on lit!

Mélanie Jannard est autrice et youtubeuse. Photo : Sylvie Vincent

Autrice et travailleuse autonome dans le milieu du livre et de l'édition, Mélanie Jannard est une habituée des soirées de lecture et des festivals de poésie. Booktubeuse, elle publie régulièrement des critiques littéraires sur YouTube, Instagram et Facebook. En 2017, elle a fait paraître son premier recueil de poésie, Calamine, aux Éditions de l'Hexagone.

Véronique Cyr a été directrice littéraire de la revue de poésie « Estuaire » de 2014 à 2017. Photo : Anthony Sauvé

Née à Montréal en 1978, Véronique Cyr a fait paraître quatre livres de poèmes aux éditions Poètes de brousse : La maison sans miroir (2006), La vie liquide (2008), Installation du feu (2010) et Force de traînée (2013), puis Forêt d’indices aux Herbes rouges en 2017. Elle a été lauréate du prix Joseph-S.-Stauffer du Conseil des Arts du Canada en 2011, récipiendaire de la bourse Jean-Pierre-Guay de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois en 2014 et finaliste du prix Alain-Grandbois la même année pour Force de traînée. Elle a été finaliste des Prix de la création Radio-Canada à plusieurs reprises (catégorie poésie et nouvelle). Elle a été directrice littéraire et membre du comité de rédaction de la revue de poésie Estuaire de 2014 à 2017.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.