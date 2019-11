Une heure de pointe difficile à prévoir mardi dans la région de Québec

Une première importante bordée de neige est attendue dès lundi soir sur la Capitale-Nationale, les prévisions indiquent une accumulation de 20 cm de neige. Les vents soutenus et la poudrerie pourraient compliquer les déplacements dès le lever du soleil.

Le MTQministère des Transports du Québec recommande aux usagers de la route d’adapter leur conduite, quitte à faire sonner leur réveille-matin plus tôt et quitter la maison avant l’heure habituelle.

Le ministère demande également aux automobilistes de maintenir une distance sécuritaire entre les véhicules, d’éviter les distractions au volant et de veiller à demeurer visibles pour les véhicules d’entretien hivernal.

Les automobilistes ont l’obligation de déneiger complètement leur véhicule, des vitres à la plaque d’immatriculation, en passant par les rétroviseurs, le toit, le capot et les phares, rappelle le MTQministère des Transports du Québec .

De la machinerie employée au déneigement des rues de la ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Si les pneus d'hiver sont obligatoires dès le 1er décembre, une porte-parole au MTQMinistère des Transports du Québec , Émilie Lord, affirme qu’il appartient aux conducteurs de devancer cette date si nécessaire.

Si quelqu’un demain matin n’a pas ses pneus d’hiver, avant de prendre la route, il peut peut-être faire du télétravail ou encore utiliser le transport en commun. Émilie Lord

Le MTQ assure suivre les prévisions météorologiques d’heure en heure. Dès les premiers flocons, les équipes seront déployées sur tout le réseau.

Dans la région de la Capitale-Nationale, on a plus de 1700 kilomètres de route à entretenir et environ 120 camions sont disponibles. On épand 90 000 tonnes de sels et 110 000 tonnes d’abrasifs chaque année , détaille la porte-parole.

Dès les premiers flocons, les équipes du MTQ seront déployées sur tout le réseau. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La Ville de Québec se dit également prête à affronter cette première bordée de neige de la saison.

Jusqu’à 1300 véhicules d'entretien peuvent être déployés par la municipalité sur le territoire, mardi, mobilisant 1700 travailleurs au besoin. Un budget annuel de 50 millions de dollars est par ailleurs prévu pour cet hiver.

On est lié sous contrat avec les entrepreneurs du 1er novembre au 30 avril. La machine a été testée, les réparations sont faites, les employés sont formés. Wendy Whittom, porte-parole de la Ville de Québec

Les automobilistes peuvent planifier leurs déplacements sur les routes de la province à l’aide de l’application Québec 511.

Des établissements scolaires pourraient également devoir fermer leurs portes mardi. Radio-Canada diffuse, lors de tempêtes hivernales, les informations qui lui sont communiquées par les établissements scolaires.

Avec les informations de Pascale Lacombe