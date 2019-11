Le jour du Souvenir dans le regard d'enfants de militaires

« Je n'ai jamais manqué une année, dit Laurie Ménard, élève de 10e année à l'École Victor-Brodeur à Victoria et fille de militaires. Ça me fait penser à mes parents parce que mon père et ma mère sont allés sur plusieurs déploiements et je pleure d'habitude. C'est un moment pour penser à remercier tous les autres parents et ceux avant nous qui se sont battus pour notre pays. »

Il y a 2 ans, la mère de Laurie a effectué un déploiement de 6 mois en Asie. Son père a aussi participé à d'autres missions auparavant.

Le jour du Souvenir lui rappelle ces déploiements et la difficulté de vivre momentanément avec l'absence d'un parent. Elle partage avec ses amis la fierté, mais aussi l'inquiétude que peuvent ressentir les enfants de militaires.

« Je vais à la cérémonie sur Memorial Parkway avec ma mère. Je rencontre souvent mes amis parce que beaucoup de mes amis, leurs parents sont militaires. Mais ce n'est pas vraiment une journée où on s'amuse. »

Pour sa camarade de classe Annabelle Gagné , dont le père est également militaire, le jour du Souvenir est aussi rempli d'émotion.

Ça me fait peur, je vais être honnête. Je suis fière de mon père, mais ça me rend triste. Annabelle Gagné , élève de 10e année, fille de militaire

« Je me sens très fière d'être Canadienne, mais je me sens triste aussi pour ceux qui ont perdu leur vie comme ça. Je pense à leurs familles, leurs amis, tous ceux qui sont affectés par leur mort », dit Annabelle.

Réalité parfois difficile

Laurie estime que ses pairs ont une certaine compréhension de ce que représente cette journée de commémoration, mais peut-être pas autant que les familles militaires.

Ils [les autres enfants] ne passent pas à travers les mêmes affaires que nous. Avoir un parent militaire, c'est très difficile au niveau de ce qui se passe à la maison, à l'école, les notes. Avoir seulement un parent, c'est dur. Laurie Ménard, élève de 10e année, fille de militaires.

La jeune fille dit profiter de la minute de silence durant la cérémonie pour penser à ses parents et leur rendre hommage.

« Tout ce que je pense, c'est les six mois où ma mère était partie et les mois que mon père était parti, c'est juste à ça que je pense et ça me donne des larmes. »

Plusieurs cérémonies se tiennent lundi en Colombie-Britannique près de cénotaphes et de monuments pour rendre hommage aux soldats qui ont servi pendant la guerre.

À Victoria, le défilé commémoratif se tient à 11 h sur le terrain de l’Assemblée législative.

La cérémonie du jour du Souvenir de cette année fait suite à une cérémonie majeure en France qui a marqué le 75e anniversaire du jour J, lorsque des milliers de Canadiens ont pris d'assaut les plages de Normandie avec leurs alliés britanniques et américains pour combattre l'Allemagne nazie.

Elle arrive aussi exactement 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale.

Avec les informations de Julie Landry