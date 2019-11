La future entrée privée du Sénat dérange le conseiller Mathieu Fleury

Mathieu Fleury ne comprend pas pourquoi Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a pris cette décision. Il fait remarquer que l'intersection de la rue Rideau et de la promenade Colonel By est déjà mal aménagée pour les cyclistes et les piétons.

Ce qu'on observe, c'est que les sénateurs ont demandé une nouvelle entrée en face du Château Laurier, sur [la rue] Rideau, près de Wellington. Pour nous, c'est inquiétant, car c'est un espace qui relie le Centre national des Arts, le centre-ville et le centre Rideau, et le marché By , explique l'élu.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury Photo : Radio-Canada

Il en demeure que cet espace va être reconfiguré. C'est un espace, pour l'instant, pour les piétons, qui deviendra sous peu un accès — même si limité —, un accès pour les véhicules , ajoute-t-il.

Un traitement de faveur pour le Sénat?

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier fait remarquer que le bureau du premier ministre n’a pas d’accès réservé.

Les gens qui veulent entrer au bureau, les dignitaires, les véhicules se stationnent sur la rue comme tous les autres , souligne M. Fleury, qui se demande donc pourquoi le Sénat aura ce privilège.

Il ajoute qu'un accès au bâtiment du Sénat existe déjà pour tous les véhicules depuis la promenade Colonel By.

Le Sénat à Ottawa avec en arrière-fond le Château Laurier. Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Dans le contexte du Sénat, surtout le fait qu'ils aient déjà établi un débarcadère au coin Colonel By et l'avenue Daly, ça démontre une mentalité de l'institution fédérale qui dérange, sachant qu'ils ont beaucoup de propriétés dans le centre-ville et qu'ils continuent de demander ou avoir une attitude que tout le monde doit avoir un véhicule et que tout le monde doit avoir un accès à la porte principale , lance M. Fleury.

Il dit d'ailleurs en avoir discuté avec le président de la Commission de la capitale nationale (CCN), Tobi Nussbaum. Ce dernier assure que la CCNCommission de la capitale nationale a fait son possible dans le dossier, mais que c'est une propriété de SPACServices publics et Approvisionnement Canada .

Encourager le transport en commun

Le conseiller municipal a l'impression que le gouvernement fédéral rame à contresens de la Ville d'Ottawa en matière de transports alternatifs.

Selon lui, l'amélioration du réseau d'OC Transpo passe en partie par la diminution du nombre de véhicules au centre-ville.

Il faut commencer à réaliser qu'Ottawa est une grande ville. Si on veut que le système [de transport] en commun s'améliore, il faut que les gens le prennent. Les gens doivent aussi prendre des décisions par rapport à où ils habitent , fait valoir M. Fleury.

Si on donne des stationnements gratuits et accessibles au travail, donc on s’attend à ce qu'ils conduisent. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

Il aimerait que le gouvernement fédéral crée plus d'incitatifs pour encourager ses employés à emprunter le transport en commun.

Avec les informations d'Ismaël Sy