Woody Allen ne poursuit plus Amazon

Le réalisateur reprochait au géant d'Internet d'avoir mis fin à leur engagement sur la base d'anciennes accusations qui ont refait surface dans les médias.

D’après la poursuite, Amazon était au courant des allégations vieilles de 25 ans , selon le réalisateur, avant de signer avec lui en 2017. Il alléguait que la compagnie s’était servie de cette excuse pour mettre fin au contrat.

Amazon avait alors répondu que Woody Allen n’avait pas respecté son contrat en faisant des commentaires manquant de sensibilité au sujet du mouvement #MoiAussi. Woody Allen a nié à plusieurs reprises les allégations faites par sa fille.

Le contrat entre Amazon et Woody Allen spécifiait que le cinéaste devait réaliser quatre films. Il n’en aura fait qu’un, A Rainy Day in New York.

Woody Allen reprochait aussi à Amazon de ne pas avoir assuré la distribution du film, malgré son engagement contractuel. A Rainy Day in New York a été lancé à l'étranger, mais pas aux États-Unis.

Un accord secret

Dans des documents déposés en cour vendredi, Woody Allen et Amazon s'entendent pour le rejet de la poursuite. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

La carrière de Woody Allen a ralenti dans les dernières années, et plusieurs acteurs et actrices ayant participé à ses films ont déclaré ne plus vouloir travailler avec lui.