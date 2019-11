Le WIFF frappe un grand coup grâce à Netflix

Le Festival international du film de Windsor (WIFF) a annoncé qu'il s'était associé à Netflix pour accueillir la dernière épopée policière de Martin Scorsese, The Irishman.

On va avoir le film au WIFF 365 avant Netflix , explique Vincent Georgie, directeur général et chef programmeur du festival, qui en a fait l'annonce lors de la soirée de clôture du WIFF 2019, dimanche soir.

Le film produit par le géant du cinéma numérique n’est sorti que dans un nombre limité de salles aux États-Unis et au Canada. Il sera mis en ligne sur Netflix le 27 novembre prochain.

Robert De Niro et Al Pacino dans le film The Irishman Photo : Netflix

Belle prise aussi pour le théâtre Capitol, qui présentera le long métrage, souligne par ailleurs Vincent Georgie

Ce sont des théâtres historiques en Amérique qui sont en train de montrer The Irishman sur grand écran. Je pense au théâtre Egyptian, à Los Angeles, ou au Belasco, à New York, et maintenant au théâtre Capitol, à Windsor. C’est vraiment spécial , indique-t-il.

Le film, mettant en vedette Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, raconte la disparition du patron syndical Jimmy Hoffa et les rouages du crime organisé.

The Irishman sera projeté du 21 au 28 novembre au théâtre Capitol de Windsor.