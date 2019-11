Quel avenir pour le Mont-Fortin?

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, elle était invitée à commenter les rumeurs de fermeture des installations.

Elle garantit que la prochaine saison aura lieu tel que prévu cet hiver, mais pour les autres années, rien n’est assuré.

Julie Dufour rappelle que des investissements de plusieurs millions de dollars sont nécessaires pour rendre le centre de ski plus attrayant et y augmenter l'achalandage. Les sommes injectées dans le passé n’a permis que de maintenir les infrastructures et non de les améliorer.

Elle explique que le conseil municipal devra prendre une décision au moment d'élaborer ses priorités.

L’argent il y en a, c’est toujours une question de priorité. Julie Dufour, présidente de l'arrondissement de Jonquière

La conseillère municipale et présidente de l'arrondissement Jonquière, Julie Dufour. Photo : Radio-Canada

La conseillère municipale précise que la formation récente d’un comité de citoyens qui souhaite mobiliser la population autour du Mont-Fortin est un élément qui peut grandement aider la cause et qui montre que les utilisateurs tiennent aux installations.

Toutes les options sont sur la table dans notre comité de réflexion. Julie Dufour, présidente de l'arrondissement de Jonquière

Elle pense notamment à l’idée d’exploiter l’endroit pendant quatre saisons, un peu à l’image du centre de ski de fond Le Norvégien situé dans le même arrondissement.

Saguenay finance deux centres de ski alpin en ce moment, soit ceux de Jonquière et de La Baie.