Les Canadiens soulignent le jour du Souvenir

Les Canadiens sont rassemblés lundi matin près de cénotaphes et de monuments partout au pays pour rendre hommage à ceux qui ont pris les armes – et dans certains cas en ont payé le prix ultime – pour défendre ce pays et son mode de vie.

À Ottawa, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous au Monument commémoratif de guerre du Canada à l'occasion du jour du Souvenir, qui commémore l’armistice ayant mis fin à la Première Guerre mondiale.

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Julie Payette ont déposé au pied du monument des couronnes à la mémoire des personnes décédées en servant le Canada.

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux anciens combattants, à tous ceux qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions et à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie , a commenté M. Trudeau dans une déclaration publiée avant le début de la cérémonie.

Ils ont défendu la liberté et sacrifié leur avenir pour assurer celui des autres. Leur générosité et leur courage continuent d'inspirer ceux et celles qui portent l’uniforme .

Nous avons une dette de reconnaissance immense envers ces Canadiens courageux et leurs familles. Nous rendons hommage à tous ceux qui ont servi, y compris les nombreux militaires et anciens combattants inuit, métis et des Premières Nations. Déclaration du premier ministre Justin Trudeau

La cérémonie s'est déroulée en présence de Reine Samson Dawe, la mère de la Croix d'argent de cette année, dont le plus jeune fils, le capitaine Matthew Dawe, a été tué en Afghanistan en 2007 aux côtés de cinq autres soldats canadiens et d'un interprète afghan.

Reine Samson Dawe, mère de la Croix d'argent : une vie de devoir et de service

Mme Samson Dawe a aussi déposé une couronne au pied du monument au nom de toutes les mères canadiennes qui ont perdu un enfant à la guerre.

Nous ne devons jamais oublier leurs sacrifices et les terribles conséquences de la guerre. On ne doit jamais tenir la liberté pour acquise. Il faut toujours défendre l'égalité et la tolérance. Julie Payette, gouverneure générale du Canada, dans un message vidéo

La cérémonie du jour du Souvenir de cette année fait suite à une cérémonie majeure en France qui a marqué le 75e anniversaire du jour J, lorsque des milliers de Canadiens ont pris d'assaut les plages de Normandie avec leurs alliés britanniques et américains pour combattre l'Allemagne nazie.

Elle arrive aussi exactement 101 ans après la fin de la Première Guerre mondiale.

Début du carrousel de 18 items. Passer le carrousel? Le premier ministre canadien Justin Trudeau a essuyé une larme avant de déposer une couronne au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada. À gauche, la mère de la Croix d'argent, Reine Samson Dawe et le gouverneure générale, Julie Payette; à droite, la femme du premier ministre, Sophie Grégoire, et le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAuley. Plusieurs anciens combattants ont défilé à Ottawa avant le début de la cérémonie officielle. Un militaire est posté devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, situé tout près du Parlement. Ce jeune Canadien a assisté à la cérémonie en hommage aux anciens combattants qui a eu lieu lundi, à Halifax. Le premier ministre du Québec François Legault et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, étaient présents pour une cérémonie commémorative tenue à la Croix du sacrifice, tout près de l'Assemblée nationale. La cérémonie qui a eu lieu près de la Croix du sacrifice, à Québec, a été empreinte de solennité. Plusieurs anciens combattants qui participent aux commémorations, dont cet homme présent à Québec, ont l'air plongé dans leurs souvenirs pendant les cérémonies. Le premier ministre Doug Ford a salué le courage des anciens combattants. Un ancien combattant fait le salut militaire lors de la cérémonie du jour du Souvenir à Queen's Park. Chaque année, les Sudburois se recueillent à l’aréna du centre-ville pour se rappeler les hommes et les femmes qui ont donné leur vie lors de conflits armés. L'ancien combattant Charles Starkes est salué par la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, Judy Foote, en marge de la cérémonie qui a eu lieu à Saint-Jean. Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie du Souvenir à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Des gens se sont recueillis, comme ci-dessus à Fredericton, en l'honneur de tous ceux et celles qui ont défendu les valeurs démocratiques du Canada depuis la Première Guerre mondiale. Un ancien combattant de la marine canadienne, Alvin Auton, 96 ans, a assisté à la cérémonie qui a eu lieu à Halifax lundi matin en compagnie de son fils Wayne. L'ouverture de la cérémonie à Halifax. Chargement de l’image À Halifax, des plusieurs canadiens ont épinglé leur coquelicot sur une croix après la cérémonie. Chargement de l’image Une personne s'appuie sur la pierre tombale d'un proche au Cimetière militaire national à Beechwood, à Ottawa, le 10 novembre 2019. Chargement de l’image Rita Tassé se rend à la tombe de son défunt mari, Jean-Paul Tassé, au Cimetière militaire national à Beechwood, à Ottawa, le 10 novembre 2019. Image 1 / de 18 Le premier ministre canadien Justin Trudeau a essuyé une larme avant de déposer une couronne au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada. À gauche, la mère de la Croix d'argent, Reine Samson Dawe et le gouverneure générale, Julie Payette; à droite, la femme du premier ministre, Sophie Grégoire, et le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAuley. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld Voir l'image précédente Voir l'image suivante Chargement de l’image Le premier ministre canadien Justin Trudeau a essuyé une larme avant de déposer une couronne au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada. À gauche, la mère de la Croix d'argent, Reine Samson Dawe et le gouverneure générale, Julie Payette; à droite, la femme du premier ministre, Sophie Grégoire, et le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAuley. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Chargement de l’image Plusieurs anciens combattants ont défilé à Ottawa avant le début de la cérémonie officielle. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Chargement de l’image Un militaire est posté devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, situé tout près du Parlement. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Chargement de l’image Ce jeune Canadien a assisté à la cérémonie en hommage aux anciens combattants qui a eu lieu lundi, à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Chargement de l’image Le premier ministre du Québec François Legault et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, étaient présents pour une cérémonie commémorative tenue à la Croix du sacrifice, tout près de l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Chargement de l’image La cérémonie qui a eu lieu près de la Croix du sacrifice, à Québec, a été empreinte de solennité. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Chargement de l’image Plusieurs anciens combattants qui participent aux commémorations, dont cet homme présent à Québec, ont l'air plongé dans leurs souvenirs pendant les cérémonies. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Chargement de l’image Le premier ministre Doug Ford a salué le courage des anciens combattants. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Chargement de l’image Un ancien combattant fait le salut militaire lors de la cérémonie du jour du Souvenir à Queen's Park. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Chargement de l’image Chaque année, les Sudburois se recueillent à l’aréna du centre-ville pour se rappeler les hommes et les femmes qui ont donné leur vie lors de conflits armés. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Chargement de l’image L'ancien combattant Charles Starkes est salué par la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador, Judy Foote, en marge de la cérémonie qui a eu lieu à Saint-Jean. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Chargement de l’image Des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie du Souvenir à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Aucune / CBC/Francesca Swann

Chargement de l’image Des gens se sont recueillis, comme ci-dessus à Fredericton, en l'honneur de tous ceux et celles qui ont défendu les valeurs démocratiques du Canada depuis la Première Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Chargement de l’image Un ancien combattant de la marine canadienne, Alvin Auton, 96 ans, a assisté à la cérémonie qui a eu lieu à Halifax lundi matin en compagnie de son fils Wayne. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Chargement de l’image L'ouverture de la cérémonie à Halifax. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Chargement de l’image À Halifax, des plusieurs canadiens ont épinglé leur coquelicot sur une croix après la cérémonie. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Chargement de l’image Une personne s'appuie sur la pierre tombale d'un proche au Cimetière militaire national à Beechwood, à Ottawa, le 10 novembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Chargement de l’image Rita Tassé se rend à la tombe de son défunt mari, Jean-Paul Tassé, au Cimetière militaire national à Beechwood, à Ottawa, le 10 novembre 2019. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang Fin du carrousel de 18 items. Retourner au début du carrousel?

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Acte du Souvenir, lu en mémoire de ceux et celles qui sont tombés au combat

Ailleurs dans le monde

Aux États-Unis, le Jour des anciens combattants a été souligné dans de nombreuses villes du pays notamment à New York, où le président Donald Trump a assisté à un défilé militaire en compagnie d'environ 25 000 spectateurs. C’est la première fois en 100 ans qu’un président en exercice assistait au défilé du Veterans Day à New York.

Des cérémonies de commémoration de l’Armistice ont aussi été tenues un peu plus tôt en Europe, notamment au Royaume-Uni où le gouvernement a demandé aux citoyens de respecter deux minutes de silence à la mémoire des soldats britanniques tombés au combat en éteignant de surcroît tous les objets électroniques comme les téléphones et les ordinateurs.

Chargement de l’image Les voyageurs de la gare Waterloo, à Londres, se sont arrêtés pour observer une minute de silence à 11 heures précises, lundi. Photo : Reuters / Simon Dawson

La majorité des cérémonies ainsi que le défilé du Souvenir ont eu lieu dimanche au Royaume-Uni à l’occasion du Remembrance Sunday.

Chargement de l’image Le président français, Emmanuel Macron, ravive la flamme du monument au Soldat inconnu, à Paris. Photo : Reuters / POOL New

En France, où les célébrations de l’Armistice avaient lieu ce lundi, le président Emmanuel Macron a ravivé la flamme sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris lors d’une cérémonie à la mémoire des 1,3 million de soldats français qui sont « tombés pour la patrie » lors de la Première Guerre mondiale.

Le président Macron a inauguré un peu plus tard dans la journée un monument du parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris, dédié aux 549 soldats français morts lors d'opérations à l'étranger depuis 1963.