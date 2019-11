Première bordée de neige dans le sud de l'Ontario

L'agence fédérale a même diffusé des avertissements de neige et de tempête hivernale pour les régions de Niagara, Hamilton et Halton, où 15 à 30 cm de neige sont attendus d'ici mardi matin.

De la neige parfois forte doit y tomber en après-midi et en soirée, lundi.

La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte , indique Environnement Canada.

Le météorologue Peter Kimbell souligne que la circulation automobile risque d'être « très difficile » dans le Grand Toronto lors de l'heure de pointe de l'après-midi.

Le message pour les automobilistes, c'est vraiment de ralentir autant que possible. Peter Kimbell, météorologue d'Environnement Canada

À Toronto, la Ville avait commencé en matinée à épandre du sel le long des artères principales. Depuis 13 h, la voirie met aussi du sel sur la chaussée des rues secondaires, une opération qui doit se poursuivre jusqu'à 23 h.

Dans le comté d'Essex, la Police provinciale (PPO) faisait déjà état en matinée de plusieurs collisions mineures sur l'autoroute 401. Réduisez votre vitesse et laissez plus de distance entre votre véhicule et ceux qui sont devant vous pour vous assurer d'arriver à destination en toute sécurité , conseille la PPO.

Les prévisions

Toronto : 10 à 15 cm

Niagara et Hamilton : 25 à 30 cm

Halton : 15 à 25 cm

Windsor : 10 à 15 cm

Kingston : 10 cm

Brockville : 15 cm

Perturbations à l'aéroport

À l'aéroport Pearson de Toronto, plusieurs dizaines de départs et d'arrivées sont retardés ou annulés lundi. Parmi les destinations touchées, le reste de l'Ontario et le nord-est des États-Unis.

Plus de personnel de déneigement est à l'oeuvre, indique l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, qui invite néanmoins les voyageurs à la « patience » et leur conseille de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.

Il fait plus froid qu'à l'habitude dans le sud de l'Ontario en novembre cette année. À Toronto, par exemple, la normale saisonnière est de 8 °C le jour.