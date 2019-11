Cérémonies du jour du Souvenir en Ontario

À Toronto, le premier ministre, Doug Ford, a participé à une cérémonie de commémoration devant l'Assemblée législative.

Des centaines de personnes s'y étaient rassemblées sous la neige pour rendre hommage aux anciens combattants.

Aujourd'hui, nous observons un moment de silence pour rendre hommage aux femmes et aux hommes courageux qui ont consenti l'ultime sacrifice pour défendre notre démocratie, nos droits et nos libertés.

Une autre cérémonie du jour du Souvenir avait lieu à Toronto devant l'ancien hôtel de ville, en présence du maire John Tory.

J'espère que nous sommes conscients de notre mode de vie privilégié et des libertés pour lesquelles nos anciens combattants se sont battus. Et nous sommes rejoints dans cette ville par de nombreux habitants venus de pays où la guerre et la perte des droits étaient une réalité quotidienne.

John Tory, maire de Toronto