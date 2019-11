Samuel Poulin complète un tour du chapeau et mène le Phoenix vers un gain de 10-4

Samuel Poulin a complété un tour du chapeau en plus de se faire complice d'un but des siens et le Phoenix de Sherbrooke a pulvérisé l'Armada de Blainville-Boisbriand en l'emportant 10-4, dimanche après-midi.

Le Phoenix vogue présentement sur une séquence de 13 victoires et une défaite en prolongation. Les hommes de Stéphane Julien ont inscrit neuf buts sans riposte au cours des deux premières périodes pour se donner un important coussin de 9-1 après 34 minutes de jeu.

Alex-Olivier Voyer a touché la cible à deux reprises, dont une fois en avantage numérique en première période, et il a ajouté à sa fiche deux mentions d'assistance. Grâce à cette performance, Voyer s'est taillé une place au troisième rang des buteurs du circuit Courteau.

En 18 matchs cette saison, Poulin compte 35 points, dont 15 buts, ce qui le relègue au sixième rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Xavier Parent a récolté un but et trois aides, alors que Benjamin Tardif, Nathael Roy et Julien Anctil ont amassé un but et une mention d'aide chacun. Patrick Guay a également participé au bal offensif des siens en marquant son septième but de la saison.

De l'autre côté de la patinoire, Thomas Sigouin a fait face à 33 lancers.

Émile Samson a été remplacé après 8:27 de jeu en deuxième période après avoir concédé sept buts en 26 lancers. Olivier Adam a complété la deuxième période, faisant face qu'à trois lancers, avant que Samson ne revienne au jeu pour le troisième vingt.

Luke Henman a donné les devants à l'Armada en début de premier engagement, avant que le Phoenix fasse des ravages. Il a également contribué à deux buts des siens.

Yaroslav Likhachev, Benjamin Corbeil et Samuel Desgroseillers ont répliqué par la suite pour réduire l'écart chez les locaux. Desgroseillers a également récolté une mention d'aide.