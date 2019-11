Discussions budgétaires à Gatineau : balayage de rues et stratégie pour le plein air

Les conseillers ont commencé à discuter lundi matin du budget municipal 2020. Ils ont notamment échangé en avant-midi sur les opérations de balayage au printemps. Le Service des travaux publics recommande de bonifier le budget annuel de 253 000 $ afin que le nettoyage se fasse plus rapidement, soit 6 semaines au lieu de 8 semaines.

Le Service souhaite également remplacer deux balais aspirateurs l'an prochain et renforcer le respect des consignes de stationnement.

Ce dernier point a particulièrement retenu l'attention des élus. Ils ont été nombreux à rapporter que des citoyens se sont plaints du fait que les pancartes restaient dans la rue trop longtemps sans que le balayage se fasse.

S'il n'y a pas de mesures claires, qu'il n'y a pas de conséquences, ça va être difficile d'améliorer la qualité des services , a résumé Gilles Carpentier. Il recommande de s'inspirer de la façon dont la Ville sévit contre les contrevenants lors du déneigement parce que ça marche .

Le balayage des rues au printemps à Gatineau pourrait prendre deux semaines de moins l'an prochain avec l'injection d'environ 250 000 $ (archives). Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Le conseiller Jocelyn Blondin a de son côté demandé que l'horaire soit affiché sur le site de la Ville, afin que les élus puissent aviser les résidents dans leur district.

L'avenir, c'est l'électronique , a renchéri pour sa part Maude Marquis-Bissonnette. Elle a rappelé que la technologie permet de recevoir des textos avertissant du moment du balayage – comme du déneigement

Alain Leclerc du Service des travaux publics a expliqué que des mesures ont été mises à l'essai au printemps dernier pour améliorer l'information et la coercition auprès des résidents. La Ville devra cependant les évaluer avant d'appliquer une nouvelle procédure.

Développer une stratégie pour le plein air

Par ailleurs, la Ville de Gatineau souhaite devenir la capitale du plein air urbain au Québec, estimant en détenir le potentiel. Elle mise notamment pour ce faire sur son réseau de pistes cyclables, ses parcs et espaces naturels, la présence de rivières majeures et une vingtaine de sites de plein air existants.

Le nouveau plan cible exclusivement des activités non motorisées.

Pour aller de l'avant, la Municipalité devra se donner les moyens. Le Service de loisirs, des sports et du développement des communautés recommande une allocation de 2,865 millions de dollars sur trois ans (2020-2022).

Cette somme permettrait, par exemple, de soutenir les organismes souhaitant gérer un site de plein air en partenariat avec la Ville, d'augmenter le nombre de parcs donnant accès aux berges et de développer une stratégie de mise en marché.

Une des forces de Gatineau pour le plein air est l'accès à de nombreuses rivières pour les activités non motorisées (archives). Photo : Destination Sherbrooke

La très grande majorité des conseillers ont applaudi la proposition, estimant que la santé et la qualité de vie des Gatinois en seraient bonifiées. On ne peut qu'être gagnants avec un plan comme ça , a souligné Pierre Lanthier. Tout le monde y gagne, c'est très peu coûteux.

Le conseiller Gilles Carpentier a particulièrement salué l'initiative en matière d'attractivité « dans un contexte où les employeurs connaissent une pénurie de main-d'oeuvre ».

C'est un investissement qui va payer à long terme [...] qui va attirer les touristes, offrir un meilleur attrait [pour les employés] et une vie familiale de qualité. Gilles Carpentier, conseiller du district Carrefour-de-l'Hôpital

Louise Boudrias a toutefois exprimé un bémol au sujet de la somme demandée, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un excellent plan . Elle a souligné que la somme de 548 000 $ prévue la première année équivaut au montant de rattrapage pour le pavage des rues.

Est-ce que j'offre un nouveau service ou j'investis dans des projets où les gens sont moins satisfaits? a-t-elle demandé. Est-ce qu'on peut finir ce dans quoi on s'est engagés plutôt que d'investir un million dans un projet tout à fait louable?

Cette sortie a fait réagir ses collègues. Le président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, a souligné qu'il était délicat de sembler dire à la population de faire du plein air ou des infrastructures , ajoutant qu'il était selon lui extrêmement dommage qu’on fasse cette comparaison . Est-ce qu’on veut être visionnaires ou bonifier nos infrastructures quand, dans les faits, on investit 72 % de plus qu’en 2013?

M. Champagne reconnaît que les décisions budgétaires à prendre sont difficiles. Mais il lui apparaît très clair qu'il faut établir une vision et donner une identité à la Ville, se disant extrêmement satisfait de la proposition .

Le budget des deux dernières années de mandat

La première journée de discussions budgétaires devrait brosser le portrait de la situation financière à Gatineau. Grâce au nouveau pacte fiscal, la Ville pourra notamment compter sur un montant additionnel de 2,5 millions de dollars.

Comme l'a laissé entendre le maire Maxime Pedneaud-Jobin la semaine dernière, le surplus, qui totalisait 9 millions de dollars il y a un an, pourrait toutefois faire les frais des changements climatiques. Tornade, inondations et un hiver en dents de scie, ont coûté cher à la Ville.

Mardi, les élus feront le bilan du plan d'investissements 2015-2019, soit l'état d'avancement des projets adoptés par le conseil. Ce sera aussi l'occasion pour les conseillers de décider des projets pour les cinq prochaines années.

Même si les discussions sur la taxation n'auront lieu que mercredi, il est déjà acquis que les élus tenteront une fois de plus de limiter la pression sur les contribuables, comme ils l'ont fait pour le budget 2019 avec une augmentation limitée à 2,1 %.

Le budget ne sera adopté officiellement que le 10 décembre. Les élus tiendront par contre un vote indicatif lors de la dernière journée de l'étude du budget jeudi.

Avec les informations de Nathalie Tremblay