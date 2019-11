Céline Dion et le courage sans René Angélil

Céline Dion fera paraître, vendredi prochain, un nouvel album anglophone, un premier du genre en six ans et un premier opus sans son mari et gérant René Angélil, décédé en 2016, lui qui a toujours guidé avec habileté le travail en studio de sa chanteuse préférée. Sous le signe de la continuité et de la modernité, Courage est un de ses bons crus; René aurait été fier. Je l'ai écouté d'une traite, plusieurs fois.

Céline Dion a vendu, en près de 40 ans, environ 250 millions d'album (dixit Sony). Courage est son douzième en anglais, et peut-être son meilleur depuis A New Day Has Come, qui s'était écoulé à 9,2 millions d'exemplaires en 2002. La cuvée 2019 de Céline Dion, qui dit vouloir vieillir « comme un bon vin » (Nouvelle fenêtre) , est un mélange de power ballades, d'envolées lyriques et de quelques chansons commerciales qui font taper du pied.

Courage est un énorme train, avec à son bord près de 45 collaborateurs et collaboratrices, dont Stephan Moccio, LP, David Guetta, Jon Levine, Sia Furler et Skylar Grey, qui ont signé les textes ou les musiques de l’album. Ça fait du monde à la messe, et le résultat aurait pu manquer de cohésion. Nenni.

Chaque chanson prend sa place, et la voix de Céline Dion, à son zénith (Change My Mind, How Did You Get Here), est remarquable pendant ces quelque 70 minutes de musique. L’album a été enregistré en partie à Las Vegas, et pour la première fois, la chanteuse obtiendrait le crédit de coproductrice exécutive.

Sony Musique a pu nous fournir les 20 chansons de la version de luxe de l'album, mais n’a pas été en mesure de nous fournir plus de détails techniques ni le livret de l’album.

Vous le verrez, chaque chanson semble avoir été enregistrée pour toucher un public en particulier. Pour faire sourire les détracteurs et détractrices de la plus grande chanteuse au monde, j'ai ajouté quelques bémols. C'est de l'excellente musique pop, mais pour certaines personnes, ça reste de la pop.

Dans l'ordre, voici ce que ça donne :

Flying on My Own

La première pièce de l'album est le premier extrait qui a été lancé à la fin de la résidence à Las Vegas. Céline Dion se fait pop et dansante. Elle chante avec vigueur qu'elle regarde le ciel pendant une belle journée et qu'elle vole d'elle-même sur les ailes de son grand amour. Bruits de discothèque. Et elle dit qu'elle est libre comme un aigle.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson que votre moitié, qui a décidé de se remettre en forme, va ajouter à sa liste de lecture de gym pour courir sur le tapis roulant 5 kilomètres en moins de 40 minutes. À ce rythme-là, les risques de blessure sont quasi nuls, et certaines personnes appellent ça de la marche.

Lovers Never Die

Une chanson signée entre autres par Ross Golan, qui a déjà composé les numéros 1 Same Old Love, de Selena Gomez, et Take You, de Justin Bieber. Lovers Never Die commence par quelques notes au piano, puis un petit vibrato. La basse embarque avec quelques coups de guitares.

Dans le refrain, la chanteuse se demande pourquoi on devrait se dire au revoir, parce que les gens amoureux ne meurent jamais.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on pourrait trouver dans un film de la série James Bond ou dans une nouvelle version de Roméo et Juliette.

Falling in Love Again

Une pièce écrite entièrement par la chanteuse Skylar Grey, suivie par 314 000 fans sur Instagram. C'est beaucoup moins que les 3,7 millions de Céline Dion, mais il y a là un réel potentiel viral. Le thème est assez simple : Céline chante qu'elle ne peut pas croire qu'elle tombe amoureuse encore une fois. Sachez qu'à 2 minutes 24 du début de la chanson, la petite fille de Charlemagne met toutes ses tripes sur la table.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'une personne célibataire va écouter dans son automobile après une nouvelle rencontre pour se faire croire que, celle-là, c'est la bonne. Une fois la chanson terminée, il est si facile de retourner sur Tinder.

Lying Down

La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était en septembre, dans une chambre d'hôtel, en attendant un entretien en tête-à-tête avec la chanteuse.

Dans la mini-chaîne stéréo, après les violons à 1 minute 30, il y a eu des bruits de lasers à 1 minute 40. Je n'aurais jamais pensé que ce mix arriverait sur la version définitive de l'album.

Ça a l'air que oui. Une chanson qui se termine par Je me suis trouvée, j'ai trouvé la foi et j'ai trouvé la confiance . Une chanson importante pour Céline Dion, qui l'interprète sur scène pendant sa tournée Courage.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on trouve vraiment cool parce que c'est le DJ David Guetta qui l'a, en partie, composée.

Courage

La chanson-titre de l'album est aussi le titre que porte la tournée mondiale. Ça commence par Je mentirais si je disais que je vais bien. Je pense à toi au moins cent fois , et il s'agit d'un cri du cœur bien senti. Une jolie chanson écrite en partie par Stephan Moccio, qui avait aussi coécrit, en 2002, le succès A New Day Has Come. L'auteur n'a pas perdu la touche.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on pourrait entendre vers la fin d'un éventuel film biographique sur Céline Dion, au moment où la chanteuse fait appel à tout son courage pour continuer sans son grand amour, René Angélil.

Imperfections

Dès le début, ça claque des doigts, puis la chanteuse de 51 ans chante à répétition qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a des imperfections, et qu'avant d'en aimer un autre, elle doit s'aimer elle-même. Il y a un concept ici pas très subtil : dans le mixage sonore, on a ajouté du grésillement comme s'il s'agissait d'un vieux disque vinyle imparfait qu'on écoutait.

Cela étant dit, il s'agit d'une des meilleures chansons de l'album. Le rythme est entraînant, et le vidéoclip, qui a été vu 4 millions de fois sur YouTube, est pas mal. Elle porte du beau linge et, à la fin, elle a très peu de maquillage.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on pourrait entendre dans une publicité de produits pour les cheveux. Ça tombe bien, Céline Dion est la nouvelle égérie de L'Oréal Paris.

Change My Mind

Belle collaboration ici avec la musicienne LP et les musiciens Jon Levine et Björn Yttling. Il y a de l'ambiance, et Céline Dion assure bien les variations de tempo. Pas une de mes préférées.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on aurait placée à la fin de la face A d'un disque vinyle pour redonner un second souffle à l'album.

Say Yes

Connaissiez-vous Liz Rodrigues? Moi non plus. Elle a écrit Say Yes avec Jörgen Elofsson. Elle avait auparavant travaillé avec PINK, Pitbull et Eminem.

La voix de Céline Dion est tout en fragilité sur ce titre, et elle chante Tu repousses l'amour alors que cet amour te tend une corde . Je ne sais pas trop comment interpréter cette phrase. Pas sûr que je prendrais la corde.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson toute douce qu'on oublie assez rapidement.

Nobody's Watching

Un autre titre signé Liz Rodrigues et Jörgen Elofsson, qui réussissent ici à se faire pardonner pour la chanson précédente. Avec Nobody's Watching, l'album reprend son rythme avec un peu de soul et de la vigueur. Avec du mordant, Céline Dion chante qu'elle veut danser comme si personne ne la regardait.

La guitare est belle là-dessus.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on écoute lorsqu'on fait du ménage et qu'on veut danser en passant la balayeuse. Dans ce temps-là, personne ne regarde...

The Chase

Ça commence avec des claviers, un peu de guitare acoustique, puis il y a des tambours, comme dans Le Roi lion. Il y est question d'amour, de fuite, du désir que tout demeure comme avant. Ici, il y a le souhait que la personne aimée ne coure pas et qu'elle reste près de soi.

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qui pourrait figurer au générique d'un film pour toute la famille mettant en scène une jeune fille qui tente de sauver un animal des griffes d'un braconnier.

For the Lover That I Lost

La chanson débute par la phrase Je pense à tes lèvres et à la façon dont elles embrassent et se termine par Je dépose 12 roses, je les laisse là pour toi .

Il est question d'un amour perdu avec un accompagnement de piano. Pour la deuxième fois sur l'album, il y a un bruit qui ressemble à celui d'un oiseau exotique (1:07).

Les sceptiques vous diront que c'est le genre de chanson qu'on pourrait entendre dans le film Titanic 2.

Baby

Un album pop sans une chanson avec le mot bébé n'est pas un album pop qui se respecte. J'adore l'autrice-compositrice-interprète australienne Sia Furler, et à Noël passé, j'ai dû me battre pour faire écouter à la petite famille son album intitulé Eveyday Is Christmas. Celle-ci signe, avec deux complices, Baby. Il y a des claviers, et encore des claquements de doigts. Il semble y avoir un thème récurrent : un appel à une personne aimée.

Les sceptiques vous diront quelque chose du genre Baby don't hurt me no more .

I Will Be Stronger

Ce soir, je serai plus forte , chante Céline Dion avec une voix à mi-chemin entre le gospel et la soul. Une belle orchestration avec des chœurs juste au bon endroit.

Ça va faire un malheur à la radio.

Les sceptiques seront confondus.

How Did You Get Here

Avec Imperfections, il s'agit d'un des titres les plus marquants de l'album. Belle apparition de cuivres ici.

Dans la tradition des cabarets américains, cette chanson démontre bien que Céline est en pleine possession de ses moyens.

Les sceptiques vous diront que c'est la quatorzième chanson, et que ça aurait fait une superbe finale.

Je vais vous laisser découvrir Look at Us Now, Perfect Goodbye, Best of All, Heart of Glass, Boundaries et The Hard Way, et je vais laisser la parole à des fidèles de Céline Dion qui ont écouté en boucle Courage.

Le verdict des fans

Estevam Peric est fan depuis 20 ans, il a déjà précommandé Courage, mais il a été incapable d'attendre. Grâce à de bons contacts, il a pu entendre la version de l'album contenant 16 chansons. Il a pleuré en l'écoutant : « Je découvre une nouvelle artiste, avec le même nom. C'est une Céline Dion vraiment moderne qui a pris les sons d'aujourd'hui. Il y a plein de morceaux qui me font penser à Pink, à Kate Perry et à Justin Bieber », dit-il.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Estevam Peric est un fan invétéré de Céline Dion depuis 20 ans. Photo : Facebook / Estevam Peric

Sa nouvelle chanson préférée? La onzième, celle qui s'intitule For the Lover That I Lost : « Il y a comme une fragilité là-dedans, où elle parle du départ d'un proche. Moi, j'ai perdu ma mère il y a six mois, ça me fait penser à ça. Je la sens fragile là-dessus. Ma deuxième chanson préférée est Baby, tout simplement parce qu'elle est joyeuse et qu'elle me remet de bonne humeur. C'est un album tellement riche que je le découvre encore », conclut-il.

D'ailleurs, il craint que ses voisins de palier se plaignent parce qu'il écoute en boucle et à tue-tête le nouvel opus de Céline Dion.

De la Floride où il habite, Grayson Key, 29 ans, nous parle au bout du fil avec enthousiasme de l'album Courage : C'est très 2020 comme son. Je l'écoute en boucle dans mon automobile, dit-il. Les orchestrations sont magnifiques et très émouvantes. Il y a un côté cool, très actuel, et la voix de Céline Dion est tellement bien placée. [...] Je pense que ma chanson préférée est How Did You Get Here, pour sa touche très "années 1950". Et en deuxième arrive Look at Us Now, parce qu'elle est rythmée, comme j'aime qu'une chanson le soit.

Grayson Key n'hésite pas à dire qu'il s'agit d'un des meilleurs albums de Céline Dion depuis longtemps : J'aime la vibe de ce disque-là. C'est sans aucun doute un de mes albums préférés de Céline grâce à sa variété, mais aussi au côté émouvant.

L'album Courage en version classique (16 chansons) et en version de luxe (20 chansons) sera en vente dès vendredi, en ligne ou en magasins.