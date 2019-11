Les conducteurs de chien de sang veulent pouvoir utiliser une arme à feu

Un permis à des fins scientifiques, éducatives et de gestion de la faune a été délivré par le Ministère aux conducteurs de chien de sang qui participent au projet pilote. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les règles pour être conducteur de chien de sang sont strictes.

Par exemple, une fois la bête retrouvée, le conducteur doit apporter son chien loin de la scène.

C’est le chasseur qui met fin aux souffrances de l’animal, une démarche qui peut parfois être longue et souffrante pour la bête.

Le projet pilote permet aux conducteurs d'abréger les souffrances de l’animal, mais seulement avec un outil tranchant et uniquement... la nuit.

Une façon de faire très dangereuse pour la présidente de l’Association, Chantal Bellemare. Des fois, quand tu le piques, il a une réaction instantanée. Le gibier se lève et part. Et quand il part vers nous, ben là, notre vie est en danger. On a notre chien et les chasseurs qui nous accompagnent.

Lors d'une recherche, Éric Gosselin estime le taux de succès de Dali à 72 %. C'est bien selon son maître qui estime le taux normal à 50 %. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La sécurité, c'est une des raisons pour laquelle le regroupement veut que ses 130 membres puissent utiliser une arme à feu lors des recherches.

Mais d'abord, il faut modifier la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) souligne Mme Bellemare

Ce premier projet pilote là est la première marche à monter pour avoir les meilleures conditions possible pour faire nos recherches.

Est-ce qu’on pourrait partir de jour comme de nuit avec nos chiens, être armés pour pouvoir abréger la souffrance du gibier, se protéger et améliorer l’image de la chasse? Chantal Bellemare, présidente de l'Association des conducteurs de chien de sang du Québec

Éric Gosselin est gestionnaire de la Pourvoirie de la Seigneurie du lac Métis, un des territoires qui participe au projet. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Territoires où le projet pilote a lieu Réserve faunique de Rimouski

Réserve faunique de Matane

Réserve faunique Duchénier

Pourvoirie de la Seigneurie du Lac Métis

Pourvoirie Le Chasseur

Zec Bas-Saint-Laurent

Zec Jaro

Zec Saint-Romain

Une recherche peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Tout dépend de la blessure. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Éric Gosselin espère que la loi sera modifiée éventuellement, ce qui faciliterait la façon de faire des recherches. L’objectif du projet pilote c’est de documenter et d’améliorer les connaissances à ce niveau-là. C’est extrêmement pertinent.

Des conducteurs d’expérience, il commence à y en avoir partout au Québec et c’est une activité qui est relativement complexe. Éric Gosselin, conducteur de chien de sang

L’Association et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs se rencontreront en 2020 pour voir quelle suite ils peuvent donner au projet pilote.

Dali est un Teckel à poil dur âgé de 11 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ministère de la Faune

Dans un courriel, le Ministère explique qu’un projet de loi pour modifier la LCMVFLoi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pourrait être déposé selon les résultats du projet pilote.

C’est dans une perspective éthique que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs entreprend cette démarche visant à minimiser les souffrances d’animaux trouvés blessés et à maximiser la récupération des gibiers , peut-on lire.

Le Ministère réserve ses commentaires à la fin du projet.