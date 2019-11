Le Drakkar s'incline devant les Huskies 3 à 1

Les joueurs de Mario Pouliot auront brillé samedi soir, avec une victoire définitive sur le Drakkar qui les visitait pour une deuxième soirée de suite. Les trois étoiles de la soirée leur reviennent, partagées entre Zachary Emond (1re), Mathieu Gagnon (2e) et Jérémy Duguay (3e).

Le premier filet du match est signé par le vétéran Tyler Hinam, saisissant au bon moment une passe d'Alex Beaucage et démontrant une fois de plus son contrôle de la rondelle.

La vitesse du Baie-Comois Nathan Légaré déjouera Alexis Arsenault en début de deuxième période. L'ailier droit du Drakkar subtilisera le disque à ses dépens pour aussitôt se retourner contre le gardien Zachary Emond, qui n'a pas su réagir avec la même vivacité.

L'ailier droit Nathan Légaré (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

L'égalité du score ne durera pas longtemps. Profitant d'une mêlée devant le filet, William Rouleau trouve aisément le fond du filet de Lucas Fitzpatrick et permet à Rouyn-Noranda de prendre les devants 2 à 1. Il s'agit du premier point de Rouleau depuis qu'il porte l'uniforme des Huskies.

Moins de 20 secondes plus tard, Jérémy Duguay saisit un retour de lancer frappé de Loic Bergeron et marque le troisième et dernier but du match.

Le Drakkar aura beau multiplier ses efforts en troisième période, rien n'y fera. Zachary Edmond bloquera toutes les tentatives devant le filet des Huskies, dont celle de Julien Létourneau qui exécute un revers parfait devant le gardien. Edmond stoppera 32 des 33 tirs au but du Drakkar durant le match.