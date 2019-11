Le Régiment du Saguenay a défilé à Chicoutimi à l’approche du 11 novembre

L’événement se voulait également une occasion de rendre hommage aux vétérans qui ont déjà servi sous le drapeau canadien et aux soldats qui s’acquittent encore de ce devoir.

Bon an mal an, de nombreuses activités se déroulent à l’approche ou durant la journée même du 11 novembre pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale.

Un bref retour en arrière

L’armistice entre l’Allemagne et les Alliés avait été signé le 11 novembre 1918. Cette convention suspendait les hostilités. En plus, elle prévoyait que l’Allemagne devait quitter les territoires occupés et libérer les prisonniers capturés durant les combats.