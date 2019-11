La chanson pour révéler les talents de personnes handicapées gaspésiennes

S'épanouir et sortir de l'isolement avec le chant. C'est l'opportunité offerte aux personnes vivant avec un handicap ou une déficience intellectuelle dans le secteur de Petite-Vallée et de Grande-Vallée en Gaspésie.

Grâce au travail de l'Association des personnes handicapées de l'Estran, une quinzaine d'hommes et de femmes, membres du chœur Harmonie, ont même réalisé un vidéoclip.

L'objectif était de montrer que leur différence n'existe que dans le regard de ceux qui décident de les voir en marge de la société.

Le chœur Harmonie, ce sont des hommes et des femmes qui chantent haut et fort que ce n'est pas leur différence qui va les arrêter.

Des membres du chœur Harmonie Photo : Radio-Canada

Ils travaillent pratiquement tous dans un commerce ou sont bénévoles dans un organisme.

En fait, c'est de démontrer que malgré nos différences, dans la communauté, on est tous importants, puisqu'il faut que le monde nous accepte selon ce qu'on est , explique Claudine Richard, membre du chœur Harmonie.

Claudine Richard Photo : Radio-Canada

C’est pour montrer qu'on existe partout partout partout... les personnes handicapées. Damien Richard, membre du chœur Harmonie

Moi ma phrase fétiche c'est : ”qui est différent de qui?“ mentionne Anne Minville, directrice de l'Association des personnes handicapées de l'Estran.

On parle de gens avec des différences. Je suis différente de toi, je suis différente d'une autre. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes compétences, mais on a tous quelque part, quelque chose à offrir, à donner, à échanger.

Le vidéoclip réalisé avec la télévision communautaire Télé-Sourire vient de recevoir une distinction provinciale pour son implication sociale.

Richard Briand Photo : Radio-Canada

Ça fait plaisir, je suis très fier , exprime Richard Briand, membre du chœur Harmonie. Ça fait qu'on présente ce qu'on fait dans la communauté à tout le monde à travers le Québec.

Cette renaissance par la chanson, c'est aussi la renaissance de l'Association qui, il y a un an, était en perdition. Le réseau de la santé avait même suspendu son financement.

En se tournant vers les arts, l'association s'est relancée et a permis à ses membres de mettre en valeur leurs forces et non leurs différences.

Je veux les mettre en vedette , insiste Anne Minville. Ils sont capables, ils sont capables de faire bien plus qu'on pense et bien mieux qu'on pense. Ils ont des compétences qu'on n'a pas.

D'après le reportage de Martin Toulgoat