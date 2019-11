Les Blues éteignent les Flames en prolongation

David Perron a obtenu deux points, dont le but de la victoire en prolongation, et les Blues de Saint-Louis ont signé un septième gain de suite en l'emportant 3-2 aux dépens des Flames de Calgary, samedi soir.

Après que TJ Brodie eut écopé une pénalité en prolongation pour avoir retenu Jaden Schwartz, le huitième but de la campagne de Perron a permis aux Blues de gagner.

Ryan O'Reilly a aussi récolté un but et une aide pour les Blues, qui ont été parfaits lors de leur voyage de quatre parties à l'étranger et qui ont gagné un cinquième match de suite sur les patinoires adverses.

Pendant la séquence de victoires des Blues, O'Reilly a amassé 11 points et Perron en a inscrit 10. Les champions en titre de la coupe Stanley n'accusent que deux points de retard derrière les Capitals de Washington pour le premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Jordan Binnington a stoppé 27 rondelles et Ivan Barbashev a compté le premier but de la partie.

Matthew Tkachuk a réussi son 10e but de la saison et Travis Hamonic a fait bouger les cordages pour une première fois pour les Flames, qui ont effacé un retard de deux buts dans la dernière moitié de la troisième période.

David Rittich a terminé le match avec 25 arrêts pour l'équipe locale.