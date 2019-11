Les frais de stationnement des hôpitaux moins chers dès ce printemps

Les deux ministres ont apporté plusieurs précisions ce dimanche à l'annonce du gouvernement Legault concernant ces nouvelles grilles de tarification.

Les patients et les visiteurs payeront un maximum de 7 $ à 10 $ par jour pour garer leur véhicule dans les hôpitaux, CLSC, CHSLD et autres établissements de santé publique. Dans certains cas, les usagers pourront également bénéficier de tarifs spéciaux.

Autre précision importante, Danielle McCann a annoncé que, dans les CHSLD, chaque patient hébergé pourra identifier deux personnes qui auront la possibilité de garer leur véhicule gratuitement, sans aucune restriction de temps .

La ministre de la Santé a réitéré l'engagement du gouvernement de rendre gratuites les deux premières heures de stationnement.

Danielle McCann annonce qu'un montant de 25 millions de dollars vient d'être donné aux établissements pour leur permettre de déployer des mesures de contrôle afin d'empêcher les automobilistes qui ne sont ni des patients ni des proches de se stationner dans les hôpitaux de la province.

Elle appelle également les citoyens à faire preuve de civisme.

Il y a une forme de responsabilité sociale au niveau des citoyens, de laisser [ces places] aux visiteurs et aux patients, mais on va mettre des mesures pour être certain qu'elles soient réservées.

Danielle McCann, ministre de la Santé