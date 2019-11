Fermetures à prévoir pour le jour du Souvenir

Le jour du Souvenir est une journée en l’honneur de ceux et celles qui ont servi ou servent présentement dans l’armée canadienne.

Pour souligner l’occasion, la plupart des entreprises du Nouveau-Brunswick seront fermées le 11 novembre.

Une affiche qui présente un commerce fermé Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

Plusieurs cérémonies en l'honneur du jour du Souvenir auront lieu dans les collectivités néo-brunswickoises, dont :

Fredericton - Le défilé du jour du Souvenir aura lieu à 10 h 15 et prendra place au manège militaire de la rue Carleton. Une cérémonie suivra.

Saint-Jean - Un service commémoratif aura lieu à la gare TD. Le défilé débutera vers 10 h 15 et le service, quant à lui, commencera vers 10 h 40.

Moncton - Une cérémonie aura lieu au Colisée de Moncton, à partir de 10 h 30, et ce jusqu’à midi. Un flux en direct de l’événement sera aussi disponible sur le site Web de CBC New Brunswick et sur leur page Facebook.

Le défilé du jour du Souvenir de la Légion Sunny Brae commencera à 10 heures.

À Moncton, quelques rues seront fermées pour permettre aux organisateurs de mener la parade annuelle. Les rues sont fermées à compter de 10 heures, y compris la rue Broadway, la Sunny Brae et l’avenue Massey.

Magasins et épiceries

Tous les magasins d’Alcool Nouveau-Brunswick et de Cannabis Nouveau-Brunswick seront fermés.

Les épiceries comme Wal Mart, Sobeys et Superstore seront aussi fermées pour la journée.

Tous les centres commerciaux seront aussi fermés jusqu’à mardi.

Les bureaux du gouvernement et des services publics seront fermés.

Les autobus de Fredericton, Moncton et Saint-Jean ne circuleront pas lundi.

Les musées et galeries

La galerie d’art Beaverbrook sera ouverte de 12 heures à 17 heures et l’admission se fera par donation.

Le Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean sera fermé.

La place Resurgo à Moncton sera fermée.