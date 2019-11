La neige s’invitera à nouveau en Atlantique cette semaine

Environnement Canada a publié une alerte météo pour prévenir les résidents d’un risque de tempête hivernale qui pourrait secouer plusieurs régions atlantiques cette semaine.

Le Nouveau-Brunswick pourrait être plus durement touché. On prévoit de la neige, de la pluie verglaçante et de la pluie sur l’ensemble de la province mardi soir et dans la nuit.

On indique qu’un système en formation touchera le Nouveau-Brunswick dans la nuit de lundi à mardi, dont quelques précipitations qui tomberont sous forme de neige plus tard en journée.

Dans le nord de la province, on prévoit une importante accumulation de neige, suivi « d’un long épisode » de pluie verglaçante dans le sud-ouest de la province.

La Nouvelle-Écosse sera touché par de la pluie abondante qui devrait ralentir en début de journée mercredi. On prévoit de brefs épisodes de neige par endroit ainsi que des vents forts.

À l’Île-du-Prince-Édouard, on prévoit des précipitations mixtes : de la neige pourrait se mêler à la pluie et tomber sans répit dans la nuit de lundi à mardi, pour ensuite faire place à des averses importantes.

« Les voyageurs sont priés d'être prêts à faire face à des conditions routières potentiellement difficiles dans les secteurs touchés par la neige ainsi que dans les secteurs où tomberont des précipitations mixtes mardi matin », peut-on lire sur le site web d’Environnement Canada.

Une première neige qui cause des accidents

Une première neige est tombée sur les Maritimes la semaine dernière, causant plusieurs accidents de la route au Nouveau-Brunswick.

À Dieppe, plusieurs voitures faisaient la queue devant un garage dès 6 h 30 alors que l’endroit ouvre vers 8 h. L'un de ces automobilistes, Jean David Potvin, pense que les tracas de la vie quotidienne poussent les gens à attendre au dernier moment pour faire installer leurs pneus d'hiver.

« Je crois qu’à force que tu travailles, tu prends avantage, tu crois que tu vas avoir le temps. Je crois que c’est juste ça, juste de la procrastination. [...] Je trouve que les [pneus] quatre saisons, ça ne vaut pas la peine l’hiver. Ça dit quatre saisons, mais vraiment tu gagnes d’avoir des pneus d’hiver. Tu es bien plus en sécurité avec », affirme M. Potvin.