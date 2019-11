Le président bolivien Evo Morales annonce sa démission

Je renonce à mon poste de président , a déclaré à la télévision le leader indigène de 60 ans, au pouvoir depuis 2006.

Un peu plus tôt, le commandant en chef de l'armée bolivienne avait recommandé à M. Morales de démissionner, jugeant qu'une telle décision était nécessaire afin de restaurer le calme dans le pays.

Après avoir analysé le conflit national, nous demandons au président de renoncer à son mandat présidentiel, de permettre le rétablissement de la paix et la restauration de la stabilité dans le pays , avait déclaré à la presse le commandant des forces armées terrestres, Williams Kaliman.

L'ex-président bolivien Carlos Mesa, chef de l'opposition et candidat malheureux à la présidentielle du 20 octobre, a affirmé dimanche que les Boliviens ont « donné une leçon au monde » en obtenant le départ d'Evo Morales, dont ils contestaient la réélection.

Nous avons donné une leçon au monde, demain la Bolivie sera un nouveau pays , a-t-il lancé à la presse, tandis que des milliers de Boliviens fêtaient dans la rue la démission du chef de l'Etat, au terme de trois semaines de manifestations.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères de Cuba a condamné énergiquement le coup d'État en Bolivie . De la même façon, le président vénézuélien Nicolas Maduro a condamné « catégoriquement » sur Twitter le « coup d'État » en Bolivie, et appelle à « la mobilisation pour exiger que soit préservée la vie des peuples indigènes boliviens, victimes du racisme ».

Des manifestants célèbrent dans les rues de La Paz, à la suite de l'annonce de la démission du président Morales. Photo : Reuters / Luisa Gonzalez

Dimanche en matinée, Evo Morales avait indiqué son intention de tenir une nouvelle élection présidentielle en réponse à la recommandation de l'Organisation des États américains (OEA). Il n'avait toutefois pas spécifié s'il allait se représenter.

Il avait également annoncé le remplacement des membres de la commission électorale, conformément aux recommandations de l 'OEAOrganisation des États américains .

Dans un rapport rendu public un peu plus tôt, cette organisation demandait l’annulation pure et simple du scrutin du 20 octobre dernier, remporté par le président sortant, en raison de graves irrégularités .

Maisons de ministres incendiées

Cette même journée, le président de l'Assemblée nationale bolivienne, Victor Borda, a démissionné après l'incendie de son domicile par des manifestants, qui contestent depuis trois semaines la réélection au premier tour du président Evo Morales.

Je renonce à [la présidence de] l'Assemblée [...], pourvu que cela aide à préserver l'intégrité physique de mon frère, qui a été pris en otage. Victor Borda

Ce dernier a remis sa démission peu après celle du ministre des Mines, César Navarro, qui a dénoncé l'incendie de sa maison et l'agression de son neveu.

Des manifestants gardent l'accès à la Plaza de Armas à La Paz, en Bolivie, en appui aux policiers et contre le président Evo Morales, le 9 novembre 2019. Photo : afp via getty images / JORGE BERNAL

Un deuxième ministre bolivien, le ministre des Hydrocarbures, Luis Alberto Sanchez, avait lui aussi démissionné dimanche. Dans une lettre envoyée au président et publiée sur son compte Twitter, il a écrit que le cours des événements va à l'encontre de mes principes personnels, ainsi que de mes valeurs spirituelles et démocratiques, et donc cela m'empêche de continuer à la tête du portefeuille d'État que je dirige .

Dans un communiqué de presse, les forces armées boliviennes ont déclaré avoir ordonné des opérations aériennes et terrestres afin de neutraliser des groupes armés agissant en dehors des lois.

Evo Morales, 60 ans, leader indigène de gauche au pouvoir depuis 2006, a remporté le scrutin du 20 octobre pour un quatrième mandat jusqu'en 2025. Un quatrième mandat pourtant rejeté par référendum en 2016.

Les résultats de la présidentielle du 20 octobre faisaient état d’un score dépassant de plus de 10 points celui du centriste Carlos Mesa. L’opposition a aussitôt qualifié ces chiffres de frauduleux.

Rébellion de policiers et médias assiégés

En plus du rapport de l’OEA, l'élection controversée a donné lieu à une véritable crise dans le pays. Trois personnes ont été tuées et 200 autres ont été blessées depuis le début de la vague de contestation voilà trois semaines.

Plusieurs unités de police se sont rebellées et des médias ont été ciblés par les manifestants hostiles au président Morales.

Des policiers boliviens hissent le drapeau national dans une manifestation contre le président Evo Morales à La Paz, le 9 novembre 2019. Photo : Reuters / Carlos Garcia Rawlins

Vendredi, trois unités de la police se sont mutinées dans la ville de Cochabamba dans le centre du pays, puis à Sucre et à Santa Cruz, une région riche de l'est du pays et un bastion de l'opposition. Les mutineries se sont étendues dans la nuit de vendredi à samedi aux autres régions, selon les médias locaux.

À La Paz, les sièges de Bolivia TV et Radio Patria Nueva, deux médias d'État ont été occupés et les employés ont été contraints de quitter les lieux.