Rendez-vous fransaskois 2019 : des Fransaskois honorés

Après une journée bien chargée et un banquet au Rendez-vous fransaskois 2019, l’heure était à la récompense. Quelques figures importantes de la communauté se sont vues honorées.

Parmi les récipiendaires: Françoise Sigur-Cloutier et Michel Dubé. Leur implication au sein de la communauté fransaskoise a été soulignée, par une cérémonie d’adoubement de la Compagnie des Cent-Associés.

Michel Dubé, récompensé par une cérémonie d’adoubement de la Compagnie des Cent-Associés. Photo : Radio-Canada

La Médaille du souverain pour les bénévoles est une autre distinction ayant été offerte, cette fois-ci à la Fransaskoise Laurianne Jacques. Celle qui aurait pu choisir de recevoir cette médaille dans la capitale nationale, a préféré se voir remettre sa médaille par cette même communauté fransaskoise au sein de laquelle elle s’est tant impliquée.

Laurianne Jacques a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles. Photo : Radio-Canada

Danse, musique et chant étaient au rendez-vous par la suite, tout comme la lauréate du concours Jamais Trop Tôt, Marissa Gregory. C’est entre autres sur les douces paroles de la chanson On va s’aimer encore, de Vincent Vallières, que la jeune chanteuse en a bercé plus d’un, alors que la soirée continuait à battre son plein.

Marissa Gregory chante sur scène, accompagnée de musiciens lors du Rendez-vous fransaskois 2019. Photo : Radio-Canada

La soirée s’est terminée sur les notes de l'auteur-compositeur-interprète Pierre Guitard, qui est de la cuvée 2019 des Coups de coeur francophones.

Cette seconde journée du Rendez-vous fransaskois 2019 aura aussi été marquée par un panel sur l’avenir de la francophonie canadienne et le lancement d’une nouvelle entité bien importante, le Service d’aide à l’immigration francophone de la Saskatchewan (SAIF-SK).

Le président de l’ACF, Denis Simard et le directeur général du CÉCS, Kouamé N'Goandi, signent l'entente. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard et le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS), Kouamé N'Goandi, ont signé l’entente afin de créer cette nouvelle entité chargée de fournir des services directs aux nouveaux arrivants.