Un biplan restauré pour rendre hommage aux anciens combatttants

Le Tiger Moth fait partie de la collection du musée de l'aviation de la Saskatchewan à Saskatoon.

L'aéronef de conception britannique a servi au Canada pour l'entraînement des pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale, souligne l'ancien pilote Don Macpherson, directeur bénévole du Musée.

M. Macpherson parle d'un avion chargé d'histoire.

« Il a été conçu et construit pour l'entraînement primaire pour les pilotes, qui passaient habituellement environ 40 heures à piloter l’avion, puis passaient à quelque chose d’un peu plus sophistiqué », dit-il.

Le biplan construit à Toronto avait été adapté à l'hiver canadien.

« On ne peut pas faire des acrobaties aériennes à 8000 pieds sans une certaine protection en janvier en Saskatchewan, dit M. Macpherson. La version canadienne a donc un auvent coulissant et un radiateur à induction, [mais] c’est un peu plus décoratif que fonctionnel pour être honnête ».

Selon lui, l'appareil restauré est assez près de la version qu'utilisaient les pilotes durant leur entraînement.

« Il y a eu quelques changements mineurs imposés par la réglementation de Transports Canada, mais au-delà de cela, c’est exactement comme lorsqu'il est sorti de l'usine. »

La cérémonie du jour du Souvenir se tiendra au Centre SaskTel. Le vol devrait avoir lieu peu après midi.