L’équipe féminine de cross-country du Rouge et Or perd son titre

L’équipe féminine de cross-country du Rouge et Or n'a pas pu défendre son titre samedi. Les coureuses ont terminé au troisième rang du championnat canadien, à Kingston, en Ontario.

Même si elles n’ont pu défendre leur titre, les filles terminent sur le podium national pour une troisième année consécutive , peut-on lire dans un communiqué.

Le Rouge et Or (96 points) termine derrière Queen’s (52 points) et Guelph (74 points).

Je suis très contente de ma course. Je voulais obtenir un bon résultat individuel afin d’aider l’équipe au classement général. Les filles sont contentes de terminer sur le podium. Anne-Marie Comeau

Anne-Marie Comeau a terminé son 8 kilomètres en 27 min 36 s. Elle a terminé une dizaine de secondes derrière la championne Lucia Stafford.

Catherine Beauchemin (29 min 14 s), Jessy Lacourse (29 min 25 sec) et Aurélie Dubé-Lavoie (29 min 26 sec) ont terminé aux 18e, 20e et 21e rang.

Les filles ont été combatives, mais malheureusement pour nous, Queen’s a connu une journée presque parfaite. Le podium est tout de même une belle consolation , a affirmé l'entraîneur-chef, Félix-Antoine Lapointe.

Pas de podium pour les hommes

L'équipe masculine n'a pas été en mesure d'atteindre le podium du 10 km.

Pour une deuxième année, les coureurs finissent au quatrième rang. Jean-Simon Desgagnés (31 min 29 s) a terminé en 18e position. Félix Lapointe Pilote (31 min 18 s) a fini son parcours au 17e rang, devant Jonathan Tedeschi (31 min 27 s).