Les Dynamiques de Sainte-Foy deviennent championnes canadiennes

L'équipe affrontait les Mariners de l'Université Vancouver Island. Les Dynamiques ont gagné le match par la marque de 3-0.

L’attaquante de deuxième année Rosalie Dumont a réalisé un tour du chapeau pour donner à Sainte-Foy sa toute première médaille , peut-on lire dans le communiqué de l’Association canadienne du sport collégial.

Rosalie Dumont a d'ailleurs obtenu le titre de joueuse par excellence du championnat.

Les joueuses de Sainte-Foy ont pris les devants à la 14e minute lorsque Rosalie Dupont a marqué un premier but après une passe de Léa-Jeanne Fortier. La gardienne Laurie Dore a empêché les Mariners de marquer un but.