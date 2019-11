L'Accueil francophone satisfait de la Semaine nationale de l'immigration francophone

Trois capsules vidéo ont été réalisées sous le thème Raconte-moi tes origines. Dans chacune d’elles, une immigrante francophone y parle de son pays d’origine, soit la Centrafrique, la Tunisie et la Côte-D’Ivoire.

Wilgis Agossa, adjoint de l’Accueil francophone, indique que ces capsules vidéo ont été appréciées.

C’était des occasions non seulement pour la communauté d’accueil de découvrir d’autres pays, mais c’était aussi un gros plaisir pour les personnes qui viennent de ces pays d’entendre parler de leurs origines , souligne M. Agossa.

Loin de la cible d’immigration francophone

Le Manitoba a encore du travail à faire pour atteindre la cible de 7% d’immigrants francophones. En 2017, des tous les nouveaux arrivants, seulement 3% étaient francophone.

Ce n’est pas faute d’efforts, souligne Wilgis Agossa.