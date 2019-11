Coupe Dunsmore : les Carabins battent le Rouge et Or, une première en 4 ans

Les joueurs du Rouge et Or se sont inclinés en finale de la Coupe Dunsmore face à leurs grands rivaux, les Carabins de l’Université de Montréal, qui l'ont emporté 25-10 samedi à Québec.

Le Rouge et Or a été dominé sur tous les fronts par les Carabins qui semblaient avoir réponse à tout au Stade Telus-UL.

Le quart des Carabins Frédéric Paquette-Perrault a lancé deux passes de touché en première demie à Kevin Kaya et à Ryth-Jean Giraud. L'autre majeur des Carabins a été l'oeuvre de Marc-Antoine Dequoy, nommé joueur par excellence de la rencontre, sur un retour d'interception de 85 verges au troisième quart. La troupe de Danny Maciocia a ajouté un placement et deux simples.

Le seul touché du Rouge et Or est venu au quatrième quart à la suite d'une passe de trois verges de Thomas Bolduc à Jonathan Breton-Robert. David Côté a ajouté un placement de 36 verges au premier quart.

Montréal a joué un match sans erreur. Nous on a fait des erreurs, on a eu des punitions qui nous ont fait mal au début, plusieurs fois. Je pense qu’on a fait trop d’erreurs pour gagner , a admis l'entraîneur-chef de l'équipe de football du Rouge et Or, Glen Constantin.

Montréal stoppe ainsi à trois la séquence de victoires du Rouge et Or à la Coupe Dunsmore. Les Carabins ont remporté deux autres fois la finale québécoise, en 2014 et 2015, brisant l'hégémonie du Rouge et Or, qui l'avaient emporté chaque année depuis 2003.

J’ai le sentiment que j’ai fait mon possible, j’ai travaillé jusqu’au dernier jeu, le plus fort toute l’année, mais c’est sûr que ce n'est vraiment pas le fun de finir comme ça , a fait savoir le joueur de ligne offensive, Samuel Thomassin.

Le Rouge et Or n'a pas réussi à mettre la main sur la Coupe Dunsmore Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les Carabins vont maintenant tenter d'assurer leur présence à Québec le 23 novembre prochain pour la finale de la Coupe Vanier en tentant de gagner la Coupe Uteck.

Ça fait quatre ans que j’y pense, quand je suis rentré c’était l’objectif, c’était la Vanier, à commencer par la Dunsmore , a lancé Marc-Antoine Dequoy, demi-défensif des Carabins.

La voir enfin, tu ne peux pas décrire ces mots-là. Tu travailles tellement fort [...] et tout le monde veut ce trophée-là. Marc-Antoine Dequoy, demi-défensif des Carabins

Prochaine étape : la finale canadienne

Pour accéder à la finale canadienne, l’Université de Montréal doit maintenant vaincre les Axemen de l’Université Acadia, champion de la conférence de l’Atlantique, sur leur terrain à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, samedi prochain.

Acadia a facilement défait les Gaiters de l'Université Bishop 31-1, qui se sont joints aux équipes de l'Atlantique en 2017.