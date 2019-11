Le club vidéo Super choix fermera ses portes à Rouyn-Noranda

Le club vidéo Super choix à Rouyn-Noranda fermera ses portes le 2 décembre en raison de la baisse de l'achalandage. La location de films et jeux vidéo continue de baisser, ce qui fait en sorte que le commerce n'était plus rentable.

Ils étaient six commerces à se concurrencer dans ce domaine il y a une dizaine d'années et voilà qu'il ne restera plus qu'un seul club vidéo à Rouyn-Noranda.

Le club vidéo avait pourtant diversifié son offre en vendant notamment des produits biologiques, des jouets et des bonbons.

Malgré tout, c'était insuffisant selon la gérante, Nathalie Fillion.

Netflix et compagnie fait en sorte que les petits commerces de club vidéo comme nous ils baissent, baissent et baissent. On en est venu à perdre trop d'argent avec la location, dit-elle. On avait beau essayer d'avoir autre chose, ce n’était pas assez alors on a décidé de fermer complètement et de tout diriger à l'autre club vidéo sur la Gamble.

Cet autre club vidéo c'est le Ciné Vidéo Club, qui appartient au même propriétaire. Nathalie Fillion souhaite que les clients soient au rendez-vous.

Ici je te dirais que dans les 2 dernières années on a vu une bonne différence. Quand Netflix a commencé à diffuser en français, c'est là que ça a vraiment fait mal. Nathalie Fillion

Le club vidéo Super choix sur l'avenue Larivière à Rouyn-Noranda fermera le 2 décembre en raison de la baisse de l'achalandage. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Quelques employés seront relocalisés au Ciné Vidéo Club, mais d'autres perdront leur emploi selon Nathalie Fillion. Il était toutefois impossible de chiffrer le nombre d'emplois perdus pour le moment.

La fermeture du club vidéo Super choix remémore de nombreux souvenirs à certains clients rencontrés dans le magasin.

Je trouve ça triste, je viens ici louer des films depuis que je suis jeune, avec mes parents c'est ici que je venais. Je continuais de temps en temps à venir louer des films avec ma famille, mais avec les téléchargements, Netflix, c'est certain qu'on venait moins souvent, mais pour les vieux films on venait toujours ici , affirme Cindy Déziel.

Une autre cliente d'ajouter que maintenant avec Netflix et tous les sites [de diffusion de films], c'est certain que pour eux [les propriétaires du magasin] la location de film ça devait pas être très fort, c'est juste plate.

Actuellement, il ne reste qu'un seul club vidéo en activité dans chacune des grandes villes de la région, soit Val-d'Or, La Sarre, Amos et Rouyn-Noranda.