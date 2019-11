Un weekend sous la neige pour les Albertains

En effet Environnement Canada a publié de nombreux avertissements de neige et de tempête hivernale.

Le sud et une partie du centre de la province verront une accumulation de neige entre 10 et 20 centimètres. Dans ces secteurs, la neige parfois forte persistera toute la journée de samedi ainsi que ce soir et cette nuit.

Quant aux régions de Grande Prairie, Beaverlodge, Valleyview, Hinton, Grande Cache, Peace River, Fairview, High Prairie, Manning, Whitecourt, Edson, Fox Creek et Swan Hills, elles sont sous le coup d’un avertissement de tempête hivernale.

Environnement Canada y prévoit des conditions hivernales dangereuses avec une accumulation de neige pouvant atteindre 30 à 40 centimètres d’ici dimanche matin.

Il est suggéré de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.