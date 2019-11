Le grand projet du petit abattoir de Granby

Las de parcourir des dizaines de kilomètres pour abattre sa volaille, une éleveuse de canards et d’oies de Granby est l'une des instigatrices d'un grand projet : mettre sur pied un petit abattoir dans la région.

Depuis huit ans, on voit qu’il manque d’infrastructures d’abattage au Québec et on voit même une détérioration de la situation , lance d’emblée la copropriétaire de la ferme Rusé comme un canard, Fernande Ouellet.

Actuellement, l’abattoir le plus proche pouvant accueillir les oiseaux de Fernande Ouellet se trouve à l’île D’Orléans, à plus de 200 kilomètres de son entreprise.

Fernande Ouellet, éleveuse d'oies et copropriétaire de la ferme Rusé comme un canard, à Granby. Photo : Radio-Canada / Coralie Mensa

On est obligé de faire ces grandes distances pour aller vers les rares abattoirs qui acceptent de faire ce qu’on appelle du travail à la pige. Au lieu d’abattre seulement leur production à eux, il y a quelques abattoirs qui offrent le service d’abattage pour les tiers, mais ils sont répartis un peu partout sur le territoire et de moins en moins nombreux , a expliqué Fernande Ouellet.

À lire aussi : Le petit abattoir : une solution locale pour les petits producteurs

C’est pourquoi elle a lancé le projet du petit abattoir, en compagnie de Marc Séguin, le réalisateur du documentaire La ferme et son État, et du chef Simon Mathys, du restaurant Manitoba.

Puisque les grandes filières ont déjà leurs solutions, les petits ont à développer la leur par eux-mêmes [...] On veut faire une unité d’abattage qui va répondre aux plus hauts standards d’inspections , a renchéri Fernande Ouellet.

Le trio a lancé une campagne de sociofinancement via le site Internet de La Ruche Montréal pour concrétiser le projet.