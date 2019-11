Rattrapé par ses rivaux, Joe Biden tente de rebondir dans le New Hampshire

« Je ne suis pas là pour finir deuxième » : rattrapé par ses rivaux dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, Joe Biden, longtemps favori, est à relancer sa candidature ce week-end dans le New Hampshire.

Du haut de ses 200 ans d'histoire, le Capitole de Concord, la petite capitale de cet État du nord-est des États-Unis, est un passage obligé pour les candidats aux primaires, qui viennent y déposer leur dossier, le signer et payer les droits d'entrée réglementaires.

Joe Biden connaît bien le bâtiment à la coupole dorée : il y est déjà venu lorsqu'il lorgnait la Maison-Blanche en 1988 et 2008, mais malgré son âge avancé et une concurrence féroce, 2020 semble constituer sa meilleure chance.

Bon, où est-ce que je signe? a-t-il lancé vendredi en remettant ses papiers, se sentant comme chez lui entre les murs du Parlement du New Hampshire, deuxième État, après l'Iowa, à voter lors de la primaire démocrate, le 11 février prochain.

L'ancien vice-président de Barack Obama, qui fêtera ses 77 ans le 20 novembre, a ensuite bravé la température glaciale et quelques flocons de neige pour s'adresser à une centaine de sympathisants.

Pour Richard St. Pierre, 57 ans, Joe Biden est le plus à même , parmi les 17 candidats démocrates, à pouvoir déloger Donald Trump de la Maison-Blanche.

C'est quelqu'un d'équilibré, il ne va pas arriver et tout remettre à plat , estime-t-il. Il n'arrive peut-être pas à rallier tous les jeunes derrière lui, mais on ne peut pas plaire à tout le monde.

Longtemps seul en tête des intentions de vote après l'annonce de sa candidature en avril, le septuagénaire a vu son avance fondre ces derniers mois.

La faute à des performances hésitantes lors des grands débats télévisés, à des doutes sur sa capacité à pouvoir tenir la distance, à son âge, à une campagne longue et éprouvante, et aux attaques répétées de Donald Trump.

Il a ainsi vu revenir sur ses talons les sénateurs progressistes Elizabeth Warren et Bernie Sanders, mais aussi le jeune maire de l'Indiana Pete Buttigieg, qui marche de plus en plus dans ses platebandes centristes.

La possible candidature du milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg, un autre modéré, pourrait lui porter un coup supplémentaire, mais Joe Biden fait comme si de rien n'était dans le New Hampshire, sûr de pouvoir rallier le plus grand nombre à sa cause.

Je suis le seul dans cette course qui a un soutien important. Joe Biden

Même si les plus jeunes semblent plutôt regarder du côté d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders avec leur promesse de couverture santé universelle, Saylor, 19 ans, leur préfère le pragmatisme de l'ancien vice-président.

J'aimerais quelqu'un de plus modéré, de civilisé, qui peut faire le lien entre les deux camps , explique l'étudiante de la prestigieuse Université Harvard. Je m'intéresse davantage aux idées réalistes qu'à celles impossibles à atteindre.

Joe Biden n'est pas le seul à faire campagne ce week-end dans le New Hampshire.

Son adversaire direct, Pete Buttigieg, qui le devance notamment dans l'Iowa, où sera donné le coup d'envoi de la primaire démocrate le 3 février, a rassemblé plus de 700 personnes vendredi soir dans la ville de Salem, point de départ d'une tournée en car de quatre jours à travers l'État.