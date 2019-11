Une pétition demande l'ajout des accents français sur les cartes d'identité ontariennes

Depuis plusieurs années, France Gélinas entend des Franco-Ontariens critiquer le fait que Service Ontario ne peut émettre des cartes d’assurance maladie et des permis de conduire avec des accents sur leur nom.

Dans sa pétition, Mme Gélinas précise que le ministère des Transports et le ministère de la Santé ont confirmé que le système informatique de l’Ontario ne permet pas l’enregistrement des lettres avec des accents .

La députée néo-démocrate dit avoir réclamé à maintes reprises que ce problème soit corrigé, mais sans succès.

Mme Gélinas a bon espoir que cette fois sera la bonne. Elle explique que Service Ontario prépare actuellement une mise à jour de ses services informatiques et qu’il faut, selon elle, en profiter pour ajouter les accents.

Les conversations une à une avec les différents ministres vont suffisamment bien, mais je ne veux pas prendre de chance. Donc, j’ai lancé la pétition pour pouvoir lire en Chambre la pétition, pour que non seulement les ministres et sous-ministres en soient conscients, mais ceux qui auront le contrôle et que tout le monde en Ontario sache que la mise à jour qui se fait en ce moment a besoin d’inclure les accents en français.

France Gélinas, députée de Nickel Belt