Le Festival Zéro Déchet de Montréal plus populaire que jamais

Le Festival, qui entend démocratiser le mode de vie et les initiatives zéro déchet, a débuté vendredi et se poursuit jusqu’à dimanche au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal.

Selon l’Association québécoise Zéro Déchet, cet événement s’adresse autant aux néophytes qu’aux initiés.

Devant le succès des deux précédentes éditions, les organisateurs ont décidé de prolonger le Festival d'une journée. L'an dernier, la capacité d'accueil des lieux avait été doublée.

Des objets réutilisables étaient présentés au Festival Zéro Déchet de Montréal. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

On pense souvent que le petit geste n’a pas d’importance, mais si on est plusieurs à le faire, les gouvernements n’auront pas le choix de voir cette mobilisation de la population et d’agir en conséquence , estime la comédienne Ève Landry, qui est porte-parole du Festival cette année.

C'est moins d’organisation que ce qu’on pense. Ève Landry, porte-parole du Festival Zéro Déchet

Elle utilise par exemple des serviettes réutilisables pour réduire son utilisation de papier de toilette. Je fais toujours le marché en vrac , ajoute-t-elle.

Ève Landry propose cinq trucs faciles pour préparer un lunch zéro déchet dans la websérie 5 trucs pour la planète. Photo : Les Affranchis

Plusieurs conférences et panels sont organisés tout au long de la fin de semaine pour inspirer la population à passer à l’action. Les festivaliers peuvent aussi participer à divers ateliers pour apprendre, par exemple, à fabriquer leur shampoing solide ou leurs produits ménagers.

Mélissa de La Fontaine, auteure du récent ouvrage Tendre vers le zéro déchet, fait partie des conférencières. Elle assure qu'il est possible de changer progressivement ses habitudes de consommation, notamment en achetant des articles d'occasion.

Selon elle, les consommatrices et consommateurs qui souhaitent adopter un mode de vie zéro déchet doivent comprendre que la perfection n’existe pas.