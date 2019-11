Qui représentera le Parti libéral de l'Ontario dans Orléans?

La circonscription d'Orléans n'a plus de députée depuis la démission de Marie-France Lalonde. Elle a depuis été élue comme députée fédérale libérale, le 21 octobre.

Stephen Blais, le conseiller municipal dans le district de Cumberland, à Ottawa, a annoncé en octobre dernier son souhait de faire le saut en politique provinciale. M. Blais a pu compter sur plusieurs appuis, dont celui de l’ancienne ministre des Affaires francophones et Procureure générale de l'Ontario, Madeleine Meilleur.

En 2018, M. Blais a été réélu aux dernières élections municipales au poste de conseiller dans son quartier avec 89 % des suffrages.

En 2014, M. Blais a été nommé à la présidence de la Commission du transport en commun de la Ville d'Ottawa, l’organisme qui régit OC Transpo.

Son unique rivale, Rachel Décoste, est une militante bien connue.

Conférencière et sociologue, elle écrit régulièrement dans le Huffington Post. Impliquée dans de nombreuses causes sociales, elle est entre autres reconnue pour avoir pris part à la campagne pour sauvegarder l'hôpital Montfort, en 1997. En 2008 et en 2012, elle s’est jointe à l'équipe électorale de Barack Obama dans la course à la présidence américaine.

Le processus d'investiture a lieu au Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO) dans le quartier d'Orléans.

Les résultats sont attendus vers 16 h 30.

La date exacte du déclenchement d’une élection partielle dans Orléans n’est pas déterminée. En vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, le premier ministre Doug Ford doit en faire l’annonce au plus tard le 23 mars 2020.

Plus de détails à venir