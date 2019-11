Un affrontement attendu entre le Rouge et Or et les Carabins

Comme le veut la tradition, des centaines de personnes sont réunies au stade Telus-Université Laval pour les traditionnelles festivités d’avant-match avant la partie opposant le Rouge et Or de l’Université Laval aux Carabins de l’Université de Montréal en finale québécoise de football universitaire.

La rivalité entre les deux équipes n’est plus à faire. Les deux troupes s’affrontent pour une septième année consécutive afin de mettre la main sur la coupe Dunsmore.

Malgré le froid et la neige de samedi matin qui a refroidi les ardeurs de certains, le rendez-vous reste couru par les partisans du Rouge et Or.

Certains sont présents depuis les petites heures du matin pour le fameux « tailgate » avant le botté d’envoi.

Daniel Pourcelot est arrivé un peu avant 4 h du matin pour s’installer.

Des partisans n'hésitent pas à mettre le paquet pour être bien confortable lors des festivités d'avant-match Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Il a recréé un salon dans le stationnement du stade Telus-Université Laval, avec une télé, une chaîne stéréo, une génératrice, un bar improvisé et même un chauffage pour se garder au chaud.

Pour certains, la nourriture est aussi importante que la partie de football Photo : Radio-Canada

D’autres prêtent une attention toute spéciale à la nourriture pour les festivités. À la tente d’Olivier Bouchard, omelette tex-mex et tourtière sont au menu.

On se sert du football pour venir manger et profiter de la vie! Olivier Bouchard, partisan du Rouge et Or

Dans la marée de rouge, quelques partisans vêtus de bleu se démarquent. Carl Bédard est arrivé de Montréal un peu avant 1 h du matin.

Des partisans des Carabins sont arrivés très tôt samedi pour s'assurer d'une place lors des festivités d'avant-match au stade Telus-Université Laval Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

On savait qu’il fallait arriver tôt l’Université Laval, parce qu’on sait qu’on n’aura pas de place dans le tailgate sinon et on voulait absolument avoir une bonne place ici.

Le botté d’envoi est à 14 h. Le vainqueur passera en demi-finale canadienne.