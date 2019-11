Les canons à neige sont en action dans les centres de ski de la région

C'est le cas au Centre de ski du Mont Kanasuta, où la préparation de deux premières pistes est avancée.

Le centre de ski compte ouvrir le samedi 30 novembre, si toutes les conditions sont réunies, explique le directeur général Alain Vanier.

C'est la date qu'on vise. On a 80 % de chances d'y arriver, mais comme je dis la météo a un bon bout à faire ensuite de ça on travaille avec l'équipement donc si ça ne casse pas trop on va être correct , dit-il.

Le Mont Kanasuta peut compter sur une nouvelle dameuse de 180 000 $ achetée grâce notamment à une aide financière de 62 000 $ de la Ville de Rouyn-Noranda.

La cabane à sucre sera de retour encore cette année.

Alain Vanier affirme par ailleurs que plusieurs postes d'emploi sont encore à pourvoir et que la main d'œuvre demeure un enjeu pour les centres de ski.

Au Mont-Vidéo de Barraute, les canons à neige sont également à l'œuvre, mais aucune date d'ouverture n'est encore avancée.