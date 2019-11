Des hôtes Airbnb jugent les nouveaux règlements de la Ville trop rigides

À Ottawa, des hôtes de Airbnb juge la restriction des locations d’Airbnb aux résidences principales est trop sévère, et s'inquiètent du fait que les propriétaires soient considérés comme des boucs émissaires pour des problèmes indépendants de leur contrôle.

Avec ce projet de règlement, la Ville d’Ottawa souhaite restreindre la location d’Airbnb et d’autres locations à court terme de propriétés aux résidences principales. Le projet exige que toute personne qui souhaiterait louer un logement par le biais de la plateforme Airbnb — ou une plateforme similaire — soit une personne physique qui peut fournir la preuve qu'il s'agit de sa résidence principale et non un logement de placement. Un bail ou un acte notarié peut faire office de preuve.

Les locataires devraient également demander un permis de location à court terme pour un coût de 100 $. Celui-ci pourrait par la suite être révoqué en cas de comportements inappropriés.

Perte de cohésion?

Hôte Airbnb James McKimm a expliqué à l'émission Ottawa Morning de CBC que les règlements proposés étaient un peu rigides.

Le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, juge que la Ville doit implanter ce projet de règlement parce que les hôtes ne voient pas le côté négatif de ce qu'ils font.

La cohésion du quartier s'effondre lorsque vous en avez trop [de locations Airbnb] , déplore M. Fleury. Les voisins se connaissent, se parlent et travaillent ensemble en tant que communauté.

Mais M. McKimm trouve que ce n'est pas juste pour la plupart des hôtes Airbnb. Il loue la maison où il vivait avec son partenaire avant d'emménager dans une maison plus grande à mesure que leur famille s'agrandissait. Son partenaire et lui habitent toujours dans le quartier et prévoient de retourner dans leur maison d'origine une fois à la retraite.

Il se défend de ne pas participer à la vie de son quartier, arguant qu'il voit ses voisins tout le temps.

Des hôtes perçus comme le « Bonhomme Sept Heures »

Matthew Ridgeway qui jusqu'à récemment louait son appartement sur Airbnb croit que les hôtes souffrent d'une mauvaise presse.

On est presque comme le Bonhomme Sept Heures , croit-il tout en ajoutant qu'il n'a jamais eu de plaintes de ses voisins.

Je pense que la plupart des hôtes Airbnb sont tout à fait responsables , poursuit-il.

M. McKimm se félicite toutefois que la Ville surveille la situation de près.

Il y a des problèmes qui se sont produits. Je me sens très mal pour les personnes qui vivent à côté de logements loués qui sont très mal gérés , a-t-il déclaré. [Mais nous devrions plutôt] trouver un terrain d'entente.

Avec les informations de CBC