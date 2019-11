Nouvelle victoire du Drakkar de Baie-Comeau

Après un début de saison difficile, le Drakkar de Baie-Comeau a changé de trajectoire et continue d'accumuler les victoires au cours de son voyage en Abitibi.

Vendredi soir, l’équipe a inscrit une cinquième victoire de suite, ainsi qu'un septième match avec au moins un point grâce à Nathan Légaré qui a permis à son équipe de l'emporter en prolongation 3 à 2, à l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda.

Valentin Demchenko et Antoine Rochon du Drakkar ont tous deux marqué leur troisième but de la saison pendant la première et la deuxième période respectivement.

La troisième période a été celle des Huskies, alors que Louis-Filip Côté a marqué les deux buts de sa formation, le premier en avantage numérique.

C'est l'ailier droit Nathan Légaré qui a donné la victoire au Drakkar, marquant son huitième but de la saison après moins de deux minutes de jeu en prolongation.

À ses quatre dernières sorties, toutes sur la route, le Drakkar a une fiche parfaite.

Le gardien Dakota Lund-Cornish a repoussé 44 des 46 lancers des Huskies, alors que le gardien Zachary Emond des Huskies a arrêté 22 des 25 tirs auxquels il a fait face.

Les Nord-Côtiers montent à la dixième position du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), avec neuf victoires, huit défaites et trois défaites en prolongation. L'équipe cumule 21 points après 20 parties.

Le Drakkar tentera d'inscrire une nouvelle victoire à sa fiche samedi alors que la troupe de Jon Goyens affrontera de nouveau les Huskies, à 19 h.

Avec les informations de René Levesque