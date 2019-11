Défaite de l’Océanic contre les Olympiques de Gatineau

La partie avait pourtant bien commencé, avec un but du défenseur Zachary Massicotte, son premier de la saison. Il a compté après un peu moins de neuf minutes de jeu en première période avec l’aide de ses coéquipiers Adam Raska et Jeffrey Durocher.

La réponse des Olympiques a été forte avec deux buts, l’un d’Émile Hegarty-Aubin et l’autre de Manix Landry, à la douzième et à la quatorzième minute de jeu, toujours en première période.

L’ailier droit Adam Raska a marqué le deuxième et dernier but de la troupe de Serge Beausoleil à la seizième minute de la première période avec l’aide de Massicotte et de Christopher Inniss, suivi moins d’une minute plus tard d’un filet du Gatinois Kieran Craig.

Les Olympiques n’avaient pas dit leur dernier mot, trouvant le fond du filet à deux autres reprises. Carson MacKinnon a compté vers la 15e minute de jeu en deuxième période et Manix Landry a marqué un deuxième but après un peu plus de deux minutes de jeu en troisième période.

Ce n'est pas l'ombre de ce qu'on est capables de faire , a commenté l'entraîneur-chef de l'Océanic après la partie. L'autre côté a travaillé deux fois plus fort que nous. Ils méritaient d'emblée cette victoire-là.

Ce soir, on a refusé de travailler et je dirais que dans l'ensemble, ça a été assez désastreux comme performance. Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic

La soirée fut également difficile pour le premier trio de l'Océanic : Alexis Lafrenière, Cédric Paré et Dmitri Zavgorodnyi ont été blanchis. Aucun point, une première cette saison à Rimouski en neuf rencontres.

Le gardien Raphaël Audet a arrêté 14 des 18 lancers auxquels il a fait face pendant les deux périodes où il a été devant le filet. Jonathan Labrie, qui a pris le relais pour le dernier tiers, a pour sa part arrêté sept des huit tirs faits dans sa direction.

Ellis absent de 4 à 6 semaines

Le gardien de l'Océanic Colten Ellis sera absent du jeu pour quelques semaines à la suite d'une opération, a déclaré l'entraîneur-chef après le match.

C'est une blessure qu'il traîne depuis des années, mais avec laquelle il était capable de jouer. La semaine dernière, un kyste s'est formé et il a fallu l'enlever , a-t-il décrit.

Les Nics tenteront néanmoins de renouer avec la victoire samedi alors qu'ils affronteront de nouveau les Olympiques de Gatineau au Colisée Financière Sun Life, à 16 h.

Avec les informations de René Levesque